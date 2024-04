Il Tiberini avvolto dai ponteggi. Interventi su copertura e impianti

Da alcuni giorni il Palazzo della Rovere di San Lorenzo in Campo, all’interno del quale si trova il teatro ‘Mario Tiberini’, è avvolto da un ponteggio che arriva sino alla copertura (foto). Sono, infatti, iniziati i lavori di efficientamento energetico e di messa in sicurezza del tetto. L’importo dell’intervento è di 100mila euro, finanziati dal Ministero dell’Interno tramite il Pnrr. "I lavori in copertura erano assolutamente necessari sia per la sua impermeabilizzazione e messa in sicurezza, che per continuare a migliorare le capacità termiche dell’immobile – evidenzia una nota del primo cittadino Dellonti -. Dopo la sostituzione del vecchio generatore a gasolio nel 2020 con uno a metano a condensazione, continuiamo nell’opera di abbassamento dei consumi energetici degli edifici comunali. Una scelta dettata dall’agenda green europea e nazionale di sviluppo sostenibile, per tutelare sempre di più l’ambiente e avere risvolti virtuosi sulle risorse economiche del Comune, che risparmierà sui costi di riscaldamento. Con l’occasione, verrà rifatta anche la rete di smaltimento delle acque meteoriche, sino ai discendenti a terra". I lavori, eseguiti senza precludere la regolare apertura del teatro, avranno una durata di 90 giorni, salvo rallentamenti determinati da condizioni meteo avverse. Il progetto è dell’ingegner Farina di Pesaro, direttore dei lavori il geometra Pierfranceschi, Rup l’architetto Storoni.

s.fr.