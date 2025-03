Il Tiro a volo Montefeltro è diventato Campione d’Italia

Il Tiro a volo Montefeltro si tinge di tricolore. Per la prima volta nella propria storia, l’associazione sportiva urbinate è diventata campione d’Italia, vincendo il titolo di società a squadre invernale di Fossa universale, domenica, in Lombardia. “Capitan“ Stefano Battisti, il “giovane“ Niccolò Triglia e il “veterano“ Alfio Pedini compongono il terzetto che ha portato il Tav Montefeltro al vertice, per altro riuscendoci al primo tentativo: i tre fanno parte di un gruppo di tiratori arrivato a Urbino, da Fano, proprio in questi mesi e che ha permesso alla società di tornare a partecipare al campionato a squadre dopo diversi anni.

Sulla pedana del Tav Belvedere di Uboldo (provincia di Varese) per gli scudetti stagionali c’erano 158 tiratori, tra cui diversi grossi calibri, capitanati dal commissario tecnico della Nazionale azzurra, Sandro Polsinelli. La competizione era suddivisa in due giorni, con i tiratori in gara singolarmente e che avrebbero dovuto sparare a 200 piattelli a testa, complessivamente, tra sabato e domenica.

Sommando i risultati dei tre migliori atleti della stessa società, sarebbe stata poi stilata la classifica a squadre. "Siamo stati sempre in testa, sin dalla prima serie – spiega Mario Pretelli, presidente del Tav Montefeltro –. Abbiamo chiuso il primo giorno di gara con 10 piattelli di vantaggio sulla seconda squadre, mentre nel secondo la stanchezza si è fatta un po’ sentire, ma siamo riusciti a mantenere buona la media, terminando con due piattelli di vantaggio sulla seconda società". I tre tiratori urbinati hanno rotto in complesso 556 piattelli su 600, sommando i 190 di Pedini, i 185 di Triglia e i 181 di Battisti, chiudendo davanti al Tav Pezzaioli di Montichiari (Brescia), che ne ha rotti 554, al Tav Pisa, con il punteggio di 548, e ad altre 17 squadre. Il successo è stato anche a livello individuale, perché Pedini ha vinto il titolo italiano nella categoria veterani. "Dopo anni, grazie a questo gruppo di tiratori, abbiamo potuto ricomporre la squadra di Fossa olimpica e universale – conclude Pretelli –. Faccio i complimenti a Battisti, Triglia e Pedini per aver portato sotto ai Torricini il titolo italiano".

Infine, proprio da Urbino partirà, sabato 8 e domenica 9 il 2° Trofeo cacciatori, campionato di compak sporting che prevede sei prove. Al Tav Montefeltro si disputerà la quinta, il 26-27 luglio, prima della finale di agosto, in programma al Tav San Martino TOP.

Nicola Petricca