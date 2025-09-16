Il tour del sindaco nelle scuole: "Nuovi istituti e manutenzioni: lavori in ballo per 30 milioni"

La campanella d’esordio del nuovo anno scolastico è per la giunta Biancani l’avvio di un valzer tra le scuole, interessate da interventi manutentivi, anche impegnativi e grandi cantieri. Ieri il sindaco con gli assessori Camilla Murgia (educativi); Mila Della Dora (manutenzioni) e Riccardo Pozzi (lavori pubblici) ne ha girate cinque, iniziando a Villa San Martino e finendo a Monteciccardo. "In questo momento – ha detto il primo cittadino – ci sono lavori per 30 milioni di euro. Di questi 26milioni sono per dare a Pesaro 5 nuove scuole, mentre i restanti 4 milioni di euro sono impegnati nella manutenzione di oltre 20 scuole".

Alle 8 il sindaco Andrea Biancani – con tanto di fascia tricolore indosso –, ha salutato l’avvio delle lezioni alla scuola secondaria Manzoni, interessata già dall’anno scorso da un cantiere finanziato con 5,5 milioni di euro di fondi Pnrr per la riqualificazione sismica e sarà pronta a primavera. E’ già stato consegnato il Polo 0-6 anni di via Rigoni, terza tappa del “tour scolastico“. "Subito dopo le elezioni – ha detto Biancani – faremo una inaugurazione di questo polo, assolutamente all’avanguardia cone le direttive didattiche nazionali". La scuola profuma di nuovo. "Non è solo bella – dice Murgia –: la didattica è pensata per accompagnare la crescita di ogni singolo bambino, in continuità dai 6 mesi ai sei anni. Le famiglie saranno coinvolte in questo percorso, innovativo in provincia, grazie alla convivenza, in una unica struttura, di una scuola dell’infanzia statale e di un nido comunale in relazione tra loro da un unico coordinamento pedagogico". Il Polo 0-6, appartenente all’Istituto Dante Alighieri, guidato dalla preside Alessandra Zacco, è una realtà di indubbio interesse regionale tanto che al primissimo sopralluogo di ieri non è mancata Alessandra Belloni, dirigente a capo dell’Ufficio scolastico regionale.

Un dialogo pedagogico quello tra le scuole statali e le scuole comunali che inizia da quest’anno anche in via Filzi a Pantano, sede della scuola dell’Infanzia La Giostra, la prima ex comunale ad essere stata statalizzata. La Giostra è finita nell’orbita dell’Istituto comprensivo Olivieri. Il processo di statalizzazione è partito per esigenze di riorganizzazione degli educativi comunali al fine di aumentare l’offerta del nido (0-3 anni) che lo Stato non copre. "Proprio La Giostra – anticipa Murgia – potrà rappresentare una prima risposta al bisogno di spazi evidenziato dalla primaria Lubich di Largo Baccelli". L’assessore fa riferimento all’edificio che insieme alla Carducci e all’ex Glicine di via Salandra ha accolto le dieci classi della primaria Manzi, completamente confluite in altre scuole per via dell’annosa questione sulla vulnerabilità sisimica dell’edificio di via Confalonieri, non più corrispondente ai dettami di legge. Due classi della Manzi hanno trovato posto nella Lubich, già piena. "Non fuggo davanti ai problemi: la mia presenza è concreta e costante – ha detto Biancani, ieri proprio dopo una ricognizione fatta nelle tre sedi di approdo dei 200 alunni “taslocati“ da via Confalonieri alla Lubich, all’ex Glicine e alla Carducci –. Essere qui alla Lubich, seconda tappa del giro, mi ha permesso di ringraziare tutto il personale della scuola che ci ha aiutati ad affrontare le criticità. Forse ci saranno ancora famiglie non contente della decisione da me presa per la dislocazione, ma era mio dovere". Alla Lubich il personale ha lavorato tutta l’estate perché la didattica potesse riprendere in modo sostenibile. Ieri durante il sopralluogo del sindaco è emerso l’annoso problema dell’allagamento sistematico del piano sotto strada: "Abbiamo l’acqua alle cavigle ogni tot per via di infiltrazioni periodiche" è stato fatto notare a Biancani il quale ha confermato che i lavori di sistemazione sono in programma. Infine il commento dei genitori con i figli approdati dalla Manzi: "Sarebbe stato meglio non spostarsi. Finire altrove sarebbe stato un problema. Qui, se non altro, siamo dentro ad una scuola vera".

Solidea Vitali Rosati