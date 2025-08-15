Il tour dell’ex sindaco. La versione data nel 2022: "Un’iniziativa privata"

Dal "tutto privato" al "tutto istituzionale". Il tour di Ricci cambia versione con Affidopoli. Nel novembre 2022, infatti, quando il tour "Pane e Politica" faceva tappa nelle cucine degli italiani, l’assessore Andrea Nobili, rispondendo a un’interrogazione del consigliere comunale FdI, Daniele Malandrino, lo definiva "un’iniziativa privata del sindaco Ricci svolta come azione politica di un iscritto ad un partito. La stessa non ha alcuna ripercussione in termini di costi sull’Amministrazione del Comune di Pesaro. L’ente non è tenuto, quindi, a conoscere né il programma né i costi sostenuti per la stessa".

Il 13 agosto 2025, con l’inchiesta Affidopoli in pieno corso, la prospettiva cambia: "Il sindaco ha sempre avuto incarichi istituzionali, che lo hanno fatto muovere per l’Italia per incontri istituzionali con sindaci e amministratori locali". E’ l’osservazione di Marcello Ciamaglia, ex capo ufficio stampa del Comune e attualmente iscritto come assistente locale di Ricci al Parlamento europeo. Qualcosa non quadra. Due versioni opposte della stessa tournée, a distanza di tre anni e con nel mezzo un’indagine che ora punta a capire chi ha pagato il conto di quelle trasferte. Affidopoli nel 2022 non era neppure all’orizzonte. Oggi, invece, dal telefono di Massimiliano Santini, ex braccio destro di Ricci, tornato agli inquirenti in esecuzione di quanto annunciato nella memoria firmata dall’avvocato Gioacchino Genchi, spunterebbero appunti precisi come un libro mastro: Camisano 3/11/22 (hotel 125 euro, vino 32), Salemi 16/11/22, (aereo 158, hotel 79, vino e dolci 30), Legnano 23/11/22 (hotel 134), Collegno 30/11/22 (treno 146, hotel 130), Gualdo Tadino 5/12/22 (vino e visciole 36). Secondo quanto emerso nell’ultimo interrogatorio, Santini, all’epoca incaricato di pubblico servizio con funzioni di pubblico ufficiale, accompagnava Ricci in quelle tappe e avrebbe anticipato di tasca propria vitto, alloggio e viaggi. I rimborsi? Sarebbero poi arrivati, ma lui stesso non ricorda con esattezza in quale forma o con quali modalità. Per gli inquirenti, il nodo è se una parte di quelle spese sia stata coperta con fondi comunali e se Santini in quelle stesse date risultasse formalmente in servizio in Comune. Perché se così fosse, il confine tra attività istituzionale e promozione politica privata diventerebbe sottilissimo.

Ciamaglia respinge i sospetti: "Massimiliano Santini, come noto, aveva l’incarico di seguire i social del sindaco, oltre che di coordinare l’organizzare degli eventi del Comune. Nei casi delle cene citate o della presentazione del libro, le stesse erano state precedute da incontri od eventi istituzionali che Massimiliano Santini o altri membri dell’ufficio stampa ovviamente e ordinariamente seguivano. Mai il Comune ha rimborsato spese improprie fuori dalle giornate di lavoro istituzionale. Il vino per le cene lo ha sempre comprato il sindaco di tasca sua". Ma quel tour domestico, fatto di conversazioni ravvicinate e pranzi in salotto, si è poi trasformato in un volume, Pane e Politica (Paper First, 2023), con prefazione di Walter Veltroni. Ora gli investigatori proveranno a dare risposta alla domanda che già nel 2022 aleggiava in Consiglio comunale: chi pagava davvero il conto?