Il tour di Matteo Garrone nelle sale cinematografiche

Domenica il regista Matteo Garrone, vincitore del Leone d‘Argento per la migliore Regia all’80ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia per il film "Io Capitano", sarà al cinema Loreto di Pesaro alle 18 e al cinema Masetti di Fano alle 19 per raccontare agli spettatori il suo nuovo film. Prima dell’incontro verrà proiettato il film. A Pesaro alle 16 a Fano alle 17. La Fondazione Gabbiano di Senigallia in collaborazione con Fondazione Marche Cultura, Marche Film Commission e 01 Distribution presentano questa iniziativa sulla scorta del successo suscitato a livello internazionale da "Io Capitano", l’ultimo film di Matteo Garrone. Il 21 dicembre sapremo se il film entrerà anche tra i candidati all’Oscar come miglior film italiano. Per promuovere ulteriormente un film tanto importante per la conoscenza del movimento migratorio, una realtà globale con cui sarà sempre più necessario confrontarsi, il regista Matteo Garrone ha deciso di intraprendere un piccolo tour domenicale tra alcune sale Acec della Regione Marche, dove incontrerà gli spettatori per confrontarsi con loro sulle motivazioni della sua opera e sulle emozioni che avrà suscitato in sala. "Matteo Garrone è uno dei grandi maestri del nostro cinema – commenta Andrea Agostini, Presidente di Fondazione Marche Cultura - e il suo ultimo lavoro è anche esempio di coraggio civile".

b.t.