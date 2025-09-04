Il tour di Valditara: "Lavoro in tempi rapidi, la sfida per i giovani"

Alle 18 con puntualità svizzera il ministro all’Istruzione e al merito Giuseppe Valditara, in visita a Pesaro, è arrivato a Palazzo Gradari, da Urbino dove era stato per celebrare il centenario del liceo artistico Scuola del libro. Ad aspettarlo ha trovato un esiguo pubblico di attivisti, funzionari e onorevoli della Lega. Tra gli applausi si è seduto al tavolo con gli altri relatori: la deputata Tiziana Nisini, responsabile nazionale Dipartimento del Lavoro; il deputato Luca Toccalini, responsabile nazionale del Dipartimento giovani e il senatore Claudio Durigon, sottosegretario del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Dietro di loro, proiettato sulla parete, campeggiava il titolo del convegno: "Lavoro e formazione: contratto giovani, politiche attive per l’occupazione e riforma degli Its". Questi ultimi sono gli Istituti ad alta specializzazione tecnologica e professionale, post diploma, che durando solitamente due anni, rappresentano una preparazione alternativa o intermedia al percorso universitario. Gli interventi sono serviti a disegnare "la risposta ad una grande sfida", come ha detto Valditara. "Il nostro obiettivo è quello di far sì che i nostri giovani – ha continuato il ministro – trovino un’occupazione in tempi rapidi, un’occupazione soddisfacente e anche ben retribuita". Una sfida dettata dai numeri allarmanti che fotografano l’esodo delle nuove generazioni all’estero in cerca di opportunità. Una sfida che si occupa anche della dispersione scolastica con molti studenti i quali non terminano la scuola superiore.

"Quest’anno abbiamo ridotto drasticamente la dispersione esplicita, cioè gli abbandoni – ha detto Valditara –: i numeri sono crollati all’8,3%. L’obiettivo europeo era di portare gli abbandoni scolastici al 9% per il 2030, quindi siamo in anticipo di 5 anni. Ciò è stato possibile grazie ad Agenda Sud, grazie al decreto Caivano, grazie al docente Tutor". Il ministro ha avuto modo di spiegare le definizioni principali della riforma che porta il suo nome: "Il docente tutor è quello che deve curare la personalizzazione del percorso di studio di un singolo studente – ha detto –. Deve individuare le abilità, i talenti e le criticità di ogni singolo giovane. Deve costruire con i colleghi un percorso formativo che sia modellato sulla persona. Ad esempio lo studente può ricevere un potenziamento in matematica non soltanto all’interno di un percorso curricolare, ma potendo attingere a corsi pomeridiani, pagati dal ministero". Per gli under 35 Durigon e Toccalini hanno spiegato la proposta di legge leghista meglio nota come “Contratto giovani“ e per cui la Lega prevede una copertura con la prossima finanziaria.

"Coinvolge giovani under 35 che vogliono rientrare dall’estero e under 30 che restano a lavorare in Italia – dicono –. Si tratta di un contratto a tempo indeterminato che al lavoratore dà modo di pagare, per 5 anni, solo il 5% di Irpef contro il 23%. Un vantaggio economico per il lavoratore che oltre alla stabilità, dà liquidità. Il contratto giovani, poi, per tre anni, conferma alle aziende la defiscalizzazione dei contributi versati al lavoratore".

Solidea Vitali Rosati