Il tour nelle case diventa un libro. Ricci pubblica ‘Pane e politica’

"Ve lo dico con un pizzico di emozione. Il 10 novembre uscirà il mio nuovo libro, ‘Pane e Politicà": l’annuncio è del sindaco Matteo Ricci. "Per me – ha spiegato Ricci – è qualcosa di più di un libro. È stato un viaggio nella provincia italiana, dove ho ascoltato, mi sono confrontato e ho toccato con mano i problemi e le speranze di tante famiglie italiane". "In queste pagine si parla di una sinistra di prossimità e di un nuovo centrosinistra, veloce, del riscatto sociale e del benessere equo e sostenibile", ha aggiunto Ricci. "Un ringraziamento a Walter Veltroni che mi ha onorato della sua prestigiosa prefazione e alla casa editrice Paper First per la fiducia. Ci vediamo tra un po’ di giorni in libreria, con ‘Pane e Politicà, poi inizieranno le presentazioni pubbliche", ha concluso Ricci.