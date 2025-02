Il tour tra i residenti: "Pronti a contribuire": "Ma finora ci sono più domande che risposte"

Ammodernare i loggiati di piazza Redi, vistosamente sciupati, sarebbe buona cosa. Lo capirebbe chiunque. Ma chi paga? Su 600mila euro di preventivo, il sindaco Andrea Biancani ha promesso di metterci 400mila euro del bilancio comunale. Quello che manca dovrebbero metterlo i privati, visto che i 3 chilometri di loggiati sono condominiali. Cosa pensano i cittadini di questa operazione? In linea generale sono tutti d’accordo che si faccia – incluso chi frequenta piazza Redi, ma è di un altro quartiere –, però a patto che il costo, quello a carico delle famiglie, sia sostenibile e distribuito equamente.

Doriana Fasanelli, titolare dell’agenzia immobiliare Tecnocasa in piazza Redi, andrà alla riunione condominiale con la nonna che abita in via Negrelli da decenni. "La riqualificazione, tanto per i privati quanto per le attività commerciali, comporta migliorie che aggiungono valore agli immobili – osserva –. E’ chiaro che bisogna capire bene gli scenari possibili. E direi che ad oggi abbiamo più domande che risposte. Fondamentale è realizzare una ripartizione delle spese in modo equo. Davanti alla cifra di 500 euro, qualora questa sia forfettaria, si possono avere le reazioni più varie: c’è chi ha difficoltà ad affrontarle e c’è chi può farsene carico con disinvoltura. Forse sarebbe meglio tener conto dei millesimi. C’è chi ha due appartamenti attigui di 100 metri quadrati, ma anche esercenti con negozi piccoli di 30 metri quadrati. E’ giusto che paghino entrambi la stessa cifra? Inoltre credo che sia anche il caso di ringraziare l’amministrazione comunale per la disponibilità che dimostra nel voler contribuire: non ha nessun obbligo visto che i loggiati sono privati. Per capire il valore di questa offerta – conclude – sarebbe giusto prendere coscienza di quanto spetterebbe a ciascuno, in assenza della compartecipazione comunale".

In piazza, incontriamo Mario Platamone e la signora Germana Rossi. "Siamo d’accordo a sborsare, ma dipende dall’impegno economico – osserva Platamone –. I cinquecento euro a famiglia di cui tutti parlano, sinceramente a tanti sembrano un importo impegnativo, anche se rateizzabili". Insomma è un treno da prendere, ammesso che il biglietto non sia troppo caro. "In passato – testimonia Platamone – abbiamo avuto una esperienza negativa: il Comune aveva fatto tutta la piazza in cotto, per poi correre subito ai ripari perché il pavimento si ruppe facilmente. Insomma all’amministratore di condominio chiederemo ragguagli sul tipo di lavori per non investire alla cieca". Anche Rossi è favorevole: "E’ giusto che l’amministrazione comunale metta un contributo perché il loggiato è a beneficio del passaggio pubblico. L’onerosa manutenzione non può essere a carico esclusivamente dei privati. Purtroppo le somme sono ancora ballerine e le informazioni molto fumose. Ma se ci saranno persone che non vorranno contribuire chi metterà la loro parte? Ricadrà su tutti gli altri o paga il Comune?".

Gabriella Bucci: "Abito qui da quasi 22 anni e sono favorevole. Sono disponibile a pagare questi ipotetici 500 euro. Importante è che una volta riqualificato ci sia anche maggiore decoro e senso civico: biciclette e scooter non dovrebbero più correre sotto i portici". Mirella Bertulli, residente da 40 anni: "Si sono disposta a pagare 500 euro: amo il decoro e la bellezza". Sabina Conti: "Ho abitato piazza Redi: è un peccato vedere questo degrado. Sono contenta che l’amministrazione comunale investa, aiutando i privati a fare gli interventi. Sono favorevole perché la città è di tutti: oggi agiamo per piazza Redi e un domani per altri quartieri. La comunità deve aiutare ogni volta che può".

