Il traguardo unico dei 103 anni. Festa per Fiorentina Fraternale

Il secolo di vita è un traguardo che solo 9 persone, 7 femmine e 2 maschi, possono vantare nel comune di Urbino. Ma centotre è ancora più raro: una di quelle che possono dire di esserci arrivata è Fiorentina Fraternale, che proprio oggi spegne 103 candeline sulla immancabile torta.

Urbinate, una vita d’altri tempi trascorsa non senza difficoltà tra guerra, ristrettezze di ogni tipo e impegni familiari, Fiorentina ha affrontato tutto con la sopportazione di chi vive secondo i ritmi di allora; la pazienza, il sacrificio come routine quotidiana, l’affetto familiare e la conquista delle piccole ma indispensabili cose della vita, quelle vere e semplici. E tutto col sorriso, magari a volte malcelato o di circostanza, ma compagno delle ore e delle occupazioni, delle amicizie e dei propri cari. La salute, evidentemente genetica, non è mancata, ma è naturale che negli ultimi anni ci siano stati problemi, che l’hanno ultimamente resa dipendente in tutto.

Le due figlie le hanno restituito quell’affetto che lei aveva profuso a piene mani, e ciò non è scontato, perché la gratitudine, oggi, è già una conquista. Quale medico curante, che le è stato vicino per quanto possibile, le auguro di poterle dare appuntamento su queste pagine al prossimo anno!

Massimo Volponi, medico