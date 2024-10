Il trekking urbano fa tappa a Colli al Metauro

Si terrà domenica la XXI Giornata Nazionale del trekking urbano e per il quinto anno consecutivo ci sarà una tappa nel Comune di Colli al Metauro. Dopo il successo degli scorsi anni, quella organizzata dall’assessore alla cultura Francesco Tadei in collaborazione con Valentina Pierucci, autrice del blog ‘Una marchigiana in viaggio’, è una passeggiata gratuita su prenotazione, alla scoperta del museo privato ‘Forte Vita’ di Calcinelli. Il proprietario del museo, l’artista Piergiovanni Vitalini, che ha fatto del ricamo di altissimo livello e della passione per l’arte la sua vita, ha creato una raccolta di opere in cui sculture, oggetti di recupero, ricami e passamanerie si uniscono perfettamente. Fondatore dell’azienda ‘ForzaGiovane’, produttrice di ricami e passamanerie artigianali destinate alle più importanti maison di moda del mondo, Vitalini racconterà la genesi delle opere che espone. Storie di vita che si intrecceranno con la storia della moda e dell’arte, anche attraverso i racconti della professoressa Tiziana Paci, docente di fashion design e autrice di manuali del settore. Terminata la visita al museo, si proseguirà la passeggiata accompagnati da ‘I camminatori di Pozzuolo’, uscendo dalla zona urbana per dirigersi verso località Gambarelli, dove la natura sarà assoluta protagonista.

"Il trekking di Colli al Metauro é una grande occasione di promozione del nostro territorio e delle attività che lo animano – evidenzia Tadei -. Siamo già al lavoro per il 2025, con nuovi percorsi e altre bellezze da valorizzare". La partenza è prevista per le 9,30 al parcheggio del Parco Unicef di Calcinelli. Contatti: 0721 892931 - 328 5517585.

s.fr.