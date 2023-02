"Il treno dei tedeschi fermi anche da noi"

Nell’ultima seduta consiliare è stata approvata all’unanimità la mozione della minoranza che impegna sindaco e giunta a chiedere alla Regione di attivarsi per ottenere la fermata anche alla stazione di Marotta del treno Nightjet. Un convoglio notturno che dal 10 giugno al 30 settembre collegherà Vienna, Monaco e Salisburgo con la riviera adriatica, ma che, al momento, nelle Marche, prevede fermate solo a Pesaro e Ancona, mentre in Romagna, in poche decine di chilometri, farà ben tre soste: a Rimini, Riccione e Cattolica.