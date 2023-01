"Il treno tedesco ci snobba? Paghiamo noi albergatori"

"Il ‘Nightjet’, che dal 10 giugno al 30 settembre collegherà Monaco di Baviera, Vienna e altre città austriache alla riviera Adriatica è un treno da non perdere e per questo è necessario dar vita ad accordi commerciali che consentano fermate anche a Fano e a Marotta". Lo sostiene Boris Rapa, titolare di un hotel a Torrette, che spiega: "La stagione turistica 2023 si prevede particolarmente complicata, a causa della difficile situazione economica che sta attraversando il Paese e, in quest’ottica, aprire maggiormente ai mercati esteri potrebbe risultare un’ancora di salvezza per il mercato turistico regionale. C’è però un problema da risolvere: mentre nella vicina Romagna le fermate già stabilite del ‘Nightjet’ sono ben 3 (Rimini, Riccione e Cattolica) nel giro di 22 km, nelle Marche sono previste solo due fermate, Pesaro e Ancona. Da qui, la necessità di una sinergia tra pubblico e privato per proporre accordi commerciali e convincere i passeggeri a fermarsi anche a Fano e a Marotta".

Per Rapa gli operatori sono già pronti a fare la loro parte: "Siamo disponibili ad una collaborazione, studiando offerte per chi sceglierà il treno per arrivare nel nostro territorio. Ad esempio, pensiamo ad un rimborso dell’intero biglietto di andata e ritorno per soggiorni di 2 settimane, del ticket di sola andata per quelli di 7 giorni e del 20% di sconto per un weekend. Al contempo, le amministrazioni dovrebbero investire sulla promozione, con iniziative mirate nelle città di Monaco, Vienna, Salisburgo e Klagenfurt, per incentivare l’offerta degli operatori e le peculiarità del territorio".

"La Obb, la compagnia ferroviaria che ha ideato ‘Nightjet’ – aggiunge l’albergatore -, è una delle maggiori imprese pubbliche austriache e sarebbe opportuno anche prevedere una convenzione con l’azienda che, aspetto non trascurabile, conta oltre 40mila dipendenti. Insomma, serve un’operazione a 360 gradi congiunta fra comuni, Regione ed imprenditori dell’ospitalità per ottimizzare questa grande opportunità, in attesa che vengano anche potenziati i collegamenti dell’aeroporto regionale. Serve sempre di più puntare sul mercato estero e i collegamenti sono fondamentali. L’unità di misura per raggiungere una destinazione nel turismo non è più il chilometraggio, ma il tempo di percorrenza".

Sandro Franceschetti