Il triangolo dei furti tra Gabicce, Gradara e Colombarone

Sono bande che fanno razzie di tutto ciò che trovano: oro, gioielli, vassoi d’argento, vestiti, scarpe, persino delle bottiglie di birra. Bottini da svariate migliaia di euro in abitazioni che si trovano in un triangolo che va da Gabicce mare, Colombarone e Gradara. Almeno 20 furti nelle ultime due settimane e ogni volta la casa appariva come saccheggiata, con i cassetti delle camere aperti, gli armadi e ogni anfratto che potesse contenere qualcosa di preziosi . Rubati in molti casi anche soldi. Si è appreso, che quasi tutti i colpi sono avvenuti quasi sempre nel tardo pomeriggio in abitazioni preferibilmente unifamiliari. I malviventi hanno preso di mira le case che non disponevano di un sistema d’allarme e dove appariva semplice entrare e rubare. Sono passati sempre dal retro, da porte finestre o infissi seppur chiusi ma non certo invalicabili. Una volta all’interno hanno preso di mira le camere da letto e, dove le hanno trovate, le casseforti. Il bottino complessivo supera abbondantemente i 30mila euro. Tutti i posti di controllo e gli interventi mirati da parte delle forze dell’ordine nel triangolo dei furti non ha dato ancora i risultati sperati. I carabinieri di Gabicce mare che stanno indagando sulla sequela di colpi nelle abitazioni (analoga situazione si sta verificando anche a Cattolica) stanno cercando di reperire immagini dalle telecamere anche private lungo le varie strade dove la banda ha colpito maggiormente.