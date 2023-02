Il triangolo no, anzi sì, ma in cambio della casa. Si era detta anche disposta ad accettare l’amante 25enne che il marito aveva ammesso di avere in Sri Lanka. Ha solo rilanciato proponendo la separazione e soprattutto vantando la sua parte di casa che hanno nel loro paese d’origine. Ma a quella proposta il marito sarebbe andato su tutte le furie, ha arrestato il camion su cui stavano andando al mare e, sotto gli occhi della figlia minorenne, avrebbe preso a colpire la moglie all’occhio tanto da farla sanguinare. Lei è finita al pronto soccorso con la bimba, lui invece sarebbe andato in spiaggia. E questo è solo uno degli episodi di violenza denunciati da una donna dello Sri Lanka contro il coniuge, un connazionale di 40 anni, finito a processo per maltrattamenti e lesioni aggravate. Ieri si è aperto il dibattimento davanti ai giudici del collegio di Pesaro. Oltre a quel menage a trois, la presunta vittima, che ora non sta più con l’imputato e si è trasferita in un’altra regione, ha riferito di aver subito minacce di morte, botte e pugni in testa, spinte, e in un’occasione lui le avrebbe strappato di mano il telefono per impedirle di chiamare i parenti e di chiedere aiuto. Poi lo aveva denunciato e il 40enne era stato allontanato da casa. Misura revocata poco dopo. La moglie aveva rimesso la querela, i due si erano riconciliati, ma era stato come avvicinare la benzina al fuoco. "Il mio assistito non ha nessuna amante – spiega il difensore, l’avvocato Michele Mariella – lo dice la moglie. Tra l’altro è una relazione impossibile visto che lui non va in Sri Lanka da tempo". Prossima udienza a ottobre.

e. ros.