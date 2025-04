Il Tribunale di Urbino ha dichiarato la morte presunta di Tiziana Ricciarelli

Trova dopo tantissimi anni la parola “fine“ la vicenda della scomparsa di Tiziana Ricciarelli, urbinate che oggi avrebbe avuto 64 anni. Lo scorso 28 marzo il Tribunale di Urbino ha emesso una sentenza per dichiarare la morte presunta di Tiziana Ricciarelli, che sarebbe avvenuta ipoteticamente il 25 giugno 1996, ovvero quasi 29 anni fa, di fatto il giorno dopo la scomparsa improvvisa dalla casa di Urbino. Nonostante la sentenza, rimane il mistero sulla sua scomparsa.

Tiziana Ricciarelli era svanita nel nulla, in ciabatte, dalla casa della sorella; all’epoca aveva 35 anni. Il mistero è apparso subito indistricabile, perché le ricerche all’epoca furono immediate. L’abitazione, in zona periferica non lontana dall’ospedale, era anche adiacente a una vasta area di campi e boscaglia e questo complicò non poco le ricerche. Queste si spostarono poi in tutta Italia, arrivando anche a interessare il programma tv “Chi l’ha visto?“. Come sempre arrivarono segnalazioni, ma nessuna fu utile per ritrovarla. Ora la sentenza del Tribunale di Urbino chiude ufficialmente il caso ed è stata pubblicata sui quotidiani dall’avvocato Sonia Serafini. Nella foto, un’immagine diffusa sui quotidiani all’indomani della scomparsa.