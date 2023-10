Il trimestre anti-inflazione in farmacia comunale. Anche Urbino aderisce alla campagna nazionale

Il trimestre anti inflazione arriva anche in farmacia, in particolare per quanto rugarda diagnostica, integratori e alcuni farmaci da banco. Ad Urbino la Farmacia Comunale, gestita da Urbino Servizi Spa, aderisce alla campagna governativa del “Trimestre anti-inflazione“. L’iniziativa vede coinvolte molteplici associazioni della distribuzione, del commercio e dell’industria a largo consumo, con lo scopo di offrire fino al al 31 dicembre un paniere di prodotti di largo consumo e di prima necessità a prezzi abbassati e calmierati. Il patto anti-inflazione offre uno sconto del 25% su tutti i prodotti a marchio farmacie comunali.it ed anche su servizi alla persona, come l’elettrocardiogramma. Giulia Volponi, presidente di Urbino Servizi, spiega che "come altre farmacie comunali gestite da Aspes e altre sia nelle Marche sia in Romagna, abbiamo aderito con convinzione alla campagna con l’intento di dimostrare concretamente la vicinanza ai cittadini e alle loro esigenze, in linea con la mission delle farmacie comunali, pur operando in un mercato concorrenziale. Confidiamo che l’iniziativa possa essere utile alle famiglie e a tutti i cittadini alle prese con il caro vita". "Oggi i prodotti a disposizione sono 14 – specifica la direttrice della Farmacia Comunale Elisabetta Pretelli – ma sono destinati ad aumentare nelle prossime settimane. Ci sono prodotti come integratori per sostegno delle difese immunitarie, fermenti lattici, colliri, creme antidolorifiche, prodotti per la cura personale: tutti commissionati ad aziende di assoluta garanzia. Importante è anche il ribasso del 25% su elettrocardiogramma e altri servizi di prevenzione". "L’adesione della farmacia alla campagna anti-inflazione dimostra l’attenzione e il senso di responsabilità della nostra società, Urbino Servizi, verso la comunità di riferimento", conclude il sindaco Maurizio Gambini.

fra. pier.