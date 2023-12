Il trimestre più caldo da 174 anni ad oggi

24 novembre 1854.

Che caldo straordinario!

[minima 5,9°C

massima 12,7°C]

Alessandro Serpieri,

Registri Osservatorio

* * *

Con novembre, per la meteorologia, si conclude il trimestre autunnale. Un autunno che ha stravolto la storia termica di questa stagione con una media di 16,44°C (+2,85°C sulla media climatica), settembre (+2,30°C), ottobre (+4,45°C) e novembre (+1,78°C) hanno messo insieme un trimestre record, mai registrato in 174 anni e che ha superato il vecchio record, che risaliva al 1926, di quasi mezzo grado (+0,45°C), un’enormità per una stagione. Solo l’estate 2003 in termini di sopra media termico è stata più estrema di quella appena conclusa. Dovremmo riflettere molto sulla nota introduttiva di padre Serpieri del novembre 1854 che considera 12,7°C di massima un caldo straordinario, sono stati ben 21 su 30 i giorni di questo novembre più caldi di quel 12,7°C ad Urbino con massima assoluta di 18,3°C, ancor più intenso il caldo a fondo valle dove il termometro di Fermignano ha raggiunto 20,9°C.

Se non bastasse, il caldo è stato accompagnato a più riprese da violente raffiche di Libeccio (Garbino, Sud-Ovest) non da record ma sicuramente non comuni anche nell’Urbino ventoso di pascoliana memoria, 122 Kmh il picco massimo il giorno 5, 12 in totale le ore con raffiche oltre i 100 Kmh. Il forte vento a novembre era protagonista anche nell’800, Serpieri annota forti venti, spesso gelidi, nel 1856, 57, 66 e 79 con commenti curiosi come l’11 novembre 1857: Il vento di ieri è assai più forte . Dà prova di portar via l’Osservatorio con l’osservatore insieme, peccato non avesse strumenti per rilevarne la velocità effettiva. Novembre ha segnato finalmente il ritorno delle piogge, 91,0 mm dei 134,7 mm totali dell’autunno, ancora leggermente al di sotto delle attese, 7 i giorni piovosi, 52,6 mm dei quali tra il 21 e il 22. Ovviamente è mancata la neve che mediamente porta 9,5 cm, ricordiamo le abbondanti nevicate novembrine del 1998 e del 2005, in entrambi i casi ne caddero 78 cm. Neve, anche questa, che era "di casa" nell’800, segnalata a Urbino o nei dintorni nel 1851, 54, 56, 57, 66, 67, 71, 79 e 83, con note sempre curiose: 1857 Al dì 13 neve in Urbino. Cominciò la notte e finì alle 11 avanti mezzodì, ma il tempo è disposto a farne dell’altra. Dicembre è partito purtroppo nella stessa direzione, il giorno 1 ha fatto segnare una massima di 19,0°C che ha già polverizzato il vecchio record di 18,0°C che resisteva dal 1989, e non è mancato il vento di Libeccio che ha già riproposto un picco da 122 Kmh. L’auspicio è che presto arrivi l’inverno a farci scordare che l’autunno quest’anno non c’è stato.