Il Trionfo del Carnevale, che festa

Comincia oggi, con un “anticipo“ a san Filippo, la 23ª edizione del Trionfo del Carnevale. Tutto ebbe inizio nel lontano febbraio 1559 quando, in pieno carnevale, il cardinale di Urbino Giulio Della Rovere, fratello del duca Guidobaldo II, decise di onorare Fossombrone organizzando un torneo cavalleresco. I cavalieri, al galoppo e armati di lancia, dovevano centrare un anello di dimensioni sempre più piccole, finché uno di loro, il più abile, si aggiudicava la vittoria. Giochi, quindi, ma non solo: il cardinale organizzò infatti anche banchetti e feste nella Corte Bassa e in numerosi palazzi della Fossombrone di allora, con musica, balli e altri intrattenimenti che durarono fino alle prime luci dell’alba. Fu un carnevale che rimase negli annali.

Queste notizie, riportate assieme ad altre nei diari di messer Monaldo Atanagio Atanagi, buffone di corte del duca passato in quel periodo a servizio presso il fratello cardinale, sono state fondamentali per riportare in vita a questo carnevale storico che va sotto il nome di “Trionfo del carnevale“.

La tre giorni di musica, cucina e giochi (da domani, venerdì, a domenica 11) coinvolgerà i quartieri, i borghi, le ville e i castelli dell’epoca. Le vie del centro saranno animate da musici, giocolieri, antichi mestieri e botteghe. Verso sera apriranno i battenti le locande per offrire a tutti piatti e bevande propri di quell’epoca remota. Nel pomeriggio di domenica la zona dell’antico “Campaccio“ sarà il cuore pulsante del Palio, con i cavalieri pronti a darsi battaglia nella super spettacolare “Cursa all’Anello“. Sommando i punteggi dei giochi storici si decreterà il quartiere vincitore del Palio del Cardinale.

Ma si diceva dell’anticipo in san Filippo: questo consisterà, alle 10, nella presentazione del libro di Giovanni Volponi “La corte dei veleni“. Alle 21, poi, il sontuoso corteo storico in corso Garibaldi e la benedizione degli stendardi dei quartieri davanti al duomo, in piazza Mazzini. Durante il Trionfo del carnevale saranno aperti i musei e la Quadreria “Cesarini“; per informazioni e prenotazione delle visite si possono chiamare i numeri 0721 723263 - 340 8245162.

a. bia.