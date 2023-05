Il trionfo del Carnevale in scena Il clou sarà la ’cursa all’anello’

Si rinnova a Fossombrone l’appuntamento col Trionfo del Carnevale. Con un’anticipazione martedì 23 nel chiostro di Sant’Agostino (si presenta il libro di Nicoletta Tagliabracci "Io sono Aura, storie di banchetti alla mia corte"), questa edizione del carnevale storico è prevista su tre giorni, dal 26 al 28 maggio prossimi. In queste tre giornate il cuore della città pulserà di suggestioni, sulla falsariga di una analoga festa che si svolse nel 1559 e di cui nel suo diario ci ha lasciato un vivido resoconto ser Monaldo Atanagio Atanagi, che ai tempi era buffone di corte del cardinale Giulio della Rovere. Lo spunto per questo Carnevale moderno viene proprio da quelle pagine cinquecentesche. Saranno più di mille i figuranti in abito rinascimentale che animeranno le vie del centro storico. Si comincia venerdì 26 con l’apertura delle locande e la sfilata dei personaggi in sontuosi abiti rinascimentali. Alle 20,15 alla chiesa di san Filippo Renzo Savelli inquadrerà storicamente il Trionfo con una conferenza su "La Fossombrone del Cardinale". In serata, a partire dalle 22, la gara dei biroccini tra le squadre rappresentanti dei quartieri cittadini. Quanto alla giornata di sabato 27, il cuore del Carnevale sarà costituito dai giochi storici. I giochi si svolgeranno a cominciare dalla stessa ora anche nella giornata conclusiva, domenica 28, nella quale si svolgerà anche la sfilata storica dal corso Garibaldi al campaccio. Il clou delle tre giorni sarà naturalmente la "Cursa all’anello".

a.bia.