Il trionfo del disegno nel ’900 Una mostra per capire l’Italia

di Cecilia Casadei Urbino, Galleria Albani: il trionfo del disegno nella patria di Raffaello, disegnatore per eccellenza. Una mostra nell’ambito del Premio Marche 2022, la rassegna diretta Stefano Tonti con Gualtiero De Santi, Federica Facchini, Arianna Trifogli. Settanta artisti marchigiani che al disegno hanno affidato il carattere della loro poetica, ed era il 1500 quando Giorgio Vasari considerava il disegno come espressione e dichiarazione del concetto che si ha nell’animo. Schizzi, bozzetti e progetti che dal pensiero muovono verso una espressione tangibile, indagine attraverso cui fissare un’idea, dare corpo all’immagine mentale. Disegno come matrice e fondamento dell’arte nella molteplicità dei suoi linguaggi, come imprescindibile esigenza umana: il disegno dei bambini come universale forma di comunicazione che precede la parola. Prima lo scarabocchio, poi il disegno rivelatore di interiorità, intento rappresentativo e quelle forme circolari evocatrici di un mondo creato con l’intenzione della bellezza. La matita come prolungamento della mano e quel bisogno di lasciare traccia di sé che affonda le radici nelle grotte di Altamira. Fra gli artisti in mostra che hanno continuato a pensare su carta, a disegnare dopo la fine dell’infanzia incontriamo alcuni personaggi che hanno segnato il passo della Scuola del Libro di Urbino. Ci lasciamo catturare da “Campagna in estate...