Il trionfo del precariato. La Cna: "Inevitabile, troppa incertezza per le nostre aziende"

"In questo momento storico c’è troppa incertezza per le nostre aziende e per i nostri imprenditori". Commenta così, Moreno Bordoni, segretario della Cna Marche, i dati diffusi dall’Osservatorio Inps nel quale emerge che nella nostra provincia circa il 90% delle nuove assunzioni nel 2023 ho riguardato contratti precari. "Purtroppo siamo nel mezzo della tempesta perfetta – dice – prima con l’arrivo della pandemia, poi con le guerre, seguite dai rincari energetici e dal problema di reperimento delle materie prime, anch’esse con prezzi alle stelle. Oggi un imprenditore che vorrebbe guardare avanti e vorrebbe investire, anche in capitale umano, invece di poter guardare al futuro da qui a dieci anni fa fatica anche solo a fare previsioni da oggi ad un mese. Chi voleva investire si è trovato con spese triplicate a cui far fronte, sia per le tasse del mutuo che per tutti i costi di gestione aziendale – aggiunge il segretario della Cna Marche –. Dobbiamo però dire che nonostante tutto, soprattutto nell’ultimo anno, la micro-piccola impresa che noi rappresentiamo ha aumentato l’occupazione. Gli imprenditori e gli artigiani sono sempre alla ricerca di personale specializzato che purtroppo faticano a trovare, perché molto spesso chi esce dagli istituti tecnici non ha ricevuto la formazione adeguata ad entrare nel mondo del lavoro e quindi fa fatica ad inserirsi. Per questo motivo – aggiunge Bordoni – possono essere utilizzate delle forme contrattuali di inserimento, ma poi le piccole-medie imprese, se hanno trovato il lavoratore giusto per le proprie esigenze difficilmente lo lasceranno andare, anzi la tendenza sarà quella di stabilizzarlo. Visto che faticano a trovare persone davvero specializzate, nessuno si farebbe scappare l’opportunità di assumere quel lavoratore". Secondo Bordoni c’è quindi la volontà di creare lavoro stabile: "Nonostante tutte le difficoltà che sta attraversando la piccola medio impresa – dice – le aziende stanno dimostrando di voler investire: già stiamo vendendo una crescita nell’occupazione, ma anche nelle richieste di accesso al credito per nuovi investimenti e una crescita anche nell’export. Se la situazione globale riuscirà a stabilizzarsi, tutto questo si ripercuoterà anche sul mercato del lavoro".

Alice Muri