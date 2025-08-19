Il trombettista Giorgio Li Calzi incrocia il trio post-rock “Prank“

Terre Sonore continua a proporre i suoi concerti itineranti. Questa sera (ore 21,30; ingresso 5 euro), nel centro storico di Barchi (Rotonda dell’Infinito), il trombettista Giorgio Li Calzi, noto anche per le sue incursioni nel mondo dell’elettronica, incontrerà i Prank, trio post-rock formato dal chitarrista Enrico Degani, dal bassista Federico Marchesano e dal batterista Dario Bruna. Il sodalizio fra Li Calzi e i Prank ha le sue radici nel flusso creativo della Torino notturna e ribollente dagli anni ’80, spingendosi da lì verso le direzioni più eclettiche e fuori dagli schemi del jazz crossover, inglobando il graffio profondo dell’eredità postcore e new wave, sfociando in impreviste destinazioni post-progressive.

La tromba elettrica e sperimentale di Giorgio Li Calzi ben si sposa con il sound potente dei Prank: i quattro hanno incrociato le loro storie in movimento realizzando un album per la Machiavelli Music. Per la serie di incontri “Macchie e Inchiostri“, alle ore 18,30 in piazzetta delle Rose, i docenti universitari Mario Del Pero, Marco Labbate e Federico Carlo Simonelli analizzeranno la personalità politica di Donald Trump. Domani pomeriggio (ore 18,30; ingresso gratuito) Terre Sonore farà tappa a Fano, in una location tanto inedita quanto particolare per un evento musicale: la Discarica di Monteschiantello. Protagonista del concerto, (organizzato in collaborazione con Aset e Comune di Fano), sarà il trio del vibrafonista Marco Pacassoni, allargato per la speciale occasione al trombettista cubano Amik Guerra. Quello di Marco Pacassoni è un percorso musicale che negli anni si è concretizzato in importanti e prestigiose collaborazioni e con la realizzazione di tre album di composizioni originali, Finally, Happiness e Grazie, e di un omaggio alla musica di Frank Zappa e Ruth Underwood intitolato Frank & Ruth. Ultimo della serie è Life, registrato a New York con stelle del jazz internazionale quali John Patitucci e Antonio Sanchez. A Fano, sarà ospite del trio, abitualmente completato dal bassista Lorenzo De Angeli e dal batterista Stefano Manni, il trombettista cubano Amik Guerra.

c. sal.