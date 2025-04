Il turismo a due facce. Gli hotel aperti: pieni: "Ma per gli stranieri mancano le attrattive"

L’altra faccia della medaglia di questa stagione che sta per iniziare? Arriva da Fabrizio Oliva ex presidente degli albergatori che dirige ed ha in gestione due hotel come il Caravelle in viale Trieste e quindi l’hotel Resort Flaminio alla Baia.

Come apre la stagione Oliva?

"Questa è una stagione che si apre in salita perché anche per l’estate non stanno piovendo prenotazioni. Stiamo tornando al 2023 con quadro peggiore anche perché gli italiani hanno meno soldi da spendere".

Ma dicono nei bar e ristoranti che ci sono molti stranieri che girano, anche olandesi?

"La metto lì come una battuta: l’unico olandese presente è uno che vive dentro una roulotte sotto casa di Pavarotti. Ma battute a parte, le cose vanno ben distinte. Quelli che si incontrano nei ristoranti e nei bar, soprattutto intorno alla palla di Pomodoro, sono nella maggior parte dei casi turisti stranieri che arrivano in bici e si fermano per bere qualcosa. Tutte persone che arrivano da Riccione e Cattolica. Dico questo perché negli hotel nostri gli stranieri sono molto pochi".

Poi...

"Poi occorre anche aggiungere un altro fattore che per cui ci sono due vedute contrapposte: l’altra è quella riguardante i servizi offerti dagli hotel e cioè che tanti, per questioni legate anche alla mancanza di personale, offrono solamente il pernottamento con la prima colazione. Questo vuol dire che molti per mangiare sia a mezzogiorno e sia alla sera, vanno poi girando per bar e ristoranti. Ognuno sceglie secondo il suo portafoglio e cioè si va dalla pizza fino alla mangiata di pesce. Per questa ragione i ristoratori ed anche i baristi sono contenti di come stanno andando le cose".

Ma gli hotel sono pieni, almeno quelli aperti...

"Questo è vero, ma tutto è legato al torneo di pallacanestro che ha portanto molte centinaia di giovani e molti sono anche accompagnati dalla famiglie. Questo è sicuramente vero".

Poi cosa succede?

"Succede che molti degli hotel che hanno aperto per questo lungo ponte pasquale poi chiuderanno di nuovo i battenti per riaprire alla fine di maggio. Io per esempio con il Caravelle chiudo con il ponte del 25 aprile e poi riaprirò a fine maggio. Il Flaminio? No, quello resta aperto e devo dire che si è lavorato anche bene perché abbiamo ospitato convegni. Tutti quelli annuali come il Flaminio naturalmente non chiudono, ma molti degli stagionali invece sì. Resteranno aperti solamente un paio perché sperano nella buona stella".

Il quadro non è confortante...

"Sì, perché noi lavoriamo soprattutto con gli italiani: e il tempo che stiamo vivendo, non è dei migliori. Per questa ragione parlavo prima di una stagione che si apre in salita".

Perché non arrivano gli stranieri?

"Per il semplice motivo che non ci sono manifestazioni ed eventi che hanno un richiamo a livello internazionale. Parlano del museo Rossini e di altre iniziative. Ma chi viene a Pesaro solo per andare a visitare il museo Rossini o una mostra ai musei civici? Qualcosa in più forse ad Urbino, ma è il classico turismo da un giorno: arrivano la mattina e se ne vanno la sera".

E il rimedio qual è?

"Che bisogna spingere nella promozione per far conoscere la città anche all’estero, e bisogna organizzare eventi di richiamo. Ma questo non si fa. Bisogna lavorare più con il pubblico straniero anche perché sono quelli che spendono di più. E c’è anche un poi..."

E sarebbe?

"Che l’amministrazione cammina per conto suo. Esempio? Basta guardare il caso di Baia Flaminia dove sono partiti senza chiedere nulla a nessuno. E non ce un operatore che sia contento".

m.g.