"Il turismo? Basta con le improvvisazioni"

Urbino città d’arte, universitaria e turistica. Proprio il turismo è una delle voci più importanti per l’economia italiana e anche a livello cittadino costituisce una fetta di numeri interessanti, per presenze e quindi entrate economiche. Tra presentazioni di piani turistici, pubblicità e collaborazioni cosa serve? Un cambio di passo da parte di amministratori, privati, commercianti e imprenditori, sicuramente sì. Ne abbiamo parlato con chi da sempre Urbino la vive quotidianamente, di riflesso, con gli occhi dei turisti: Giorgio Angelini, taxista.

"Finalmente qualcuno ascolta gli operatori. Avendo l’attenzione rivolta al bene comune, la novità va valutata positivamente, perché è difficile capire cosa si può migliorare se si opera con modalità autoreferenziali, senza tenere conto del punto di vista di chi vive a contatto quotidiano con determinate realtà. Le amministrazioni succedutesi alla guida della città, pur non avendo contraddetto a livello teorico questa evidente verità, hanno spesso lasciato che si creasse una scollatura tra il dire e il fare".

Quindi cosa servirebbe secondo lei?

"Individuare una linea precisa tra l’albergo diffuso e quello tradizionale: quest’ultimo è importante per quanto riguarda la capacità della città di ospitare eventi di livello nazionale, mentre negli ultimi anni la tendenza è stata quella di trasformare molte residenze in bed and breakfast, che ha comportato in alcuni casi un abbassamento della qualità del livello medio delle strutture ricettive della città, a discapito di hotel. Anche gli alberghi a 4 stelle sono stati costretti ad una sostanziale stagionalità certamente non desiderata. È indispensabile che le parti pubbliche e quelle private abbiano ben chiara l’idea di puntare a fornire servizi di eccellenza così che poi questa si possa riversare in tutti settori. Sarebbe auspicabile avere una comunicazione migliore. Mettere in rete il territorio dovrebbe essere un obbiettivo primario: abbiamo le competenze per farlo, serve promuovere tutte le risorse di Urbino con itinerari, cartine, filmati e tutto ciò che possa rendere la presenza di Urbino nella rete, e sui social, più incisiva e convincente. Nel territorio, fuori delle mura, la situazione è ancora peggiore".

Se il turista in Urbino non ci resta?

"Deve essere indotto a scegliere la città per poi, da qui, andare a visitare il resto. Dovremmo essere orgogliosi e soddisfatti di collaborare con realtà turistiche attualmente collocate al di fuori della nostra regione. Va bandita ogni improvvisazione e bisogna curare attentamente la programmazione ed il lavoro: uffici collocati in posti adeguati, orari adeguati; biglietterie che funzionino anche automatiche, bagni pubblici adeguatamente aperti e collaborazioni tra gli enti locali per rendere fruibili gli spazi".

Lei si occupa di trasporti.

"Urbino è penalizzata dall’avere solo quello su gomma. Nei giorni festivi il comparto pubblico è quasi tutto fermo ad eccezione della linea di Pesaro, e durante la settimana c’è un’offerta per certi versi discutibile. Per quanto riguarda il terminal Santa Lucia è stato chiesto uno spazio taxi più visibile rispetto alla soluzione attuale che è di ripiego, nonché lo spostamento della postazione telefonica pubblica da Borgo Mercatale a questa nuova sede. Dopo 5 anni tutto è ancora come prima".

Francesco Pierucci