Il turismo che non t’aspetti. Ecco 230 ucraini in due hotel

Sono in 230 ed occupano due hotel: il Leonardo da Vinci ed anche il President. Arrivano dall’Ucraina e questo pomeriggio si esibiranno in piazzale della Liberta con alcuni spettacoli che hanno come filo conduttore il folclore della loro patria. Un particolare ha messo in rilievo questo gruppo: sono tutti quanti stesi al mare, sulla battigia, lungo la spiaggia di Levante e non passano inosservati un po’ perché di questi tempi sono... bianco latte, un po’ perché ci sono solamente ragazze e bambini. Con una spiaggia che non nasconde, come potrebbe capitare nel pieno di agosto, in molti si sono chiesti chi fossero.

Questi gruppi sono stati convogliati a Pesaro da una agenzia turistica che lavora soprattutto con i paesi dell’Est e nulla hanno a che vedere con la guerra. "Si pagano il viaggio, il soggiorno e ripartiranno tutti tra sabato e domenica – dice uno dell’organizzazione che fa capo a Vincenzo Ricci –. L’unica cosa che abbiamo dal Comune è l’allestimento del palco alla palla di Pomodoro e quindi anche le seggiole per il pubblico per la musica di pensiamo noi come agenzia".

E’ quel turismo che ‘spunta’ dalle retrovie della stagione e che pochi si aspettano soprattutto se il paese di origine è l’Ucraina.

"No, non è la prima volta che ospitiamo nei nostri hotel gruppi che portano per il mondo il folclore della loro patria perché sono arrivati anche a giugno", dicono all’hotel Leonardo da Vinci.

Ma il tour operator che fa capo a Vincenzo Ricci, organizzazione che aveva ricevuto anche Rocca Costanza per gli spettacol, non si limita solamente alle compagnie ucraine, perché viene annunciato anche per il prossimo anno un flusso turistico, per quattro settimane, andando a coprire tutto il mese di giugno, di famiglie in arrivo dalla Bielorussia. Un canale importante, sopratuttto in bassa stagione, con un solo problema: "I visti di uscita dalla Bielorussia sono contingentati altrimenti i numeri diventerebbero importanti". Comunque spettacolo alle 17 di oggi alla Palla con 230 donne e bambini ucraini.