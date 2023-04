Il turismo? È outdoor Arriva la brochure

Escursioni in bici, trekking, windsurf, sup, vela canottaggio, yoga e meditazione. Dopo Fano Marinara e Fano Gastronomica arriva la brochure di Fano Outdoor. "Uno strumento utile – ha spiegato l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli – per il turista che ama fare attività e sport all’aria aperta e contemporaneamente scoprire il nostro territorio".

L’opuscolo cartaceo "Fano outdoor", che si può consultare anche sul sito visitfano.info, aiuta turisti e fanesi, a orientarsi tra le tante attività proposte, fornendo indicazioni e riferimenti di associazioni, circoli, associazioni a cui rivolgersi. In particolare per quanto riguarda gli appassionati della bicicletta sono indicati 8 percorsi, contrassegnati con colori diversi, dai più semplici alla portata di tutti, completamente in pianura, tra i 25 e i 30 km, (Fano-Pesaro e Fano-Marotta) a quelli più impegnativi, con dislivelli notevoli e che possono superare i 100 km (Fano-Golena del Furlo Metauro). "Lo scopo di Fano Outdoor – chiarisce Lucarelli – è quello di raccontare la città in modo diverso, interessando nuovi segmenti di turismo". "E’ importante – sottolinea la presidente di Confcommercio Fano Barbara Marcolini – far scoprire il nostro territorio in modo diverso, con gli operatori che si mettono in gioco". "Un’offerta turistica – commenta Bruno Villella della Cna – diversa da quella che finora è stata sempre proposta. In particolare si è cercato di mettere insieme le offerte già esistenti nei vari settori ma presentate in modo confuso". Fano Marinara, Fano Gastronomica e Fano Outdoor fanno parte "di una strategia più ampia – sottolinea Lucarelli – che comprende i totem in punti caratteristi del porto (già esistenti) e l’Ecomuseo diffuso della Marineria che si dovrebbe sviluppare nell’area della darsena centrale e avere come punto di riferimento lo Scimitar che, una volta acquistato dal Comune, diventerà ‘Centro di interpretazione turistica’. Al suo interno si potranno organizzare mostre e piccoli seminari con l’attivazione anche di un bar. an. mar.