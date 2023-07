Il “Turismo in festa“ Concerti a Gabicce Mare

Musica, spettacoli, divertimento: torna a Gabicce Mare “Turismo in Festa“, la manifestazione che animerà l’estate con 8 appuntamenti tra luglio ed agosto. L’8ª edizione è promossa da Confcommercio Marche Nord, dall’Associazione Albergatori Gabicce Mare e dal Gruppo Albergatori Multiservizi, con il contributo del Comune e il sostegno di 50&Più, Riviera Banca, Ente Bilaterale Commercio e Turismo Pesaro Urbino, Camera di Commercio delle Marche e Regione.

"Questa è una manifestazione – ha esordito il presidente di Confcommercio e degli Albergatori di Gabicce Angelo Serra – che ha riscosso sempre un notevole successo, ora speriamo che, dopo lo stop dovuto alla pandemia, riparti al massimo. Come Albergatori abbiamo già promosso diverse iniziative e i riscontri sono stati positivi".

L’obiettivo di “Turismo in Festa“ è animare la città con piacevoli serate, dalle ore 21, in piazza del Municipio. "C’è stata da parte dei nostri associati, dei residenti e turisti – ha sottolineato il direttore generale Amerigo Varotti – una forte richiesta di riprendere questo evento e non ci siamo tirati indietro".

Il programma prende il via il 6 luglio. Filippo Graziani, uno degli artisti che interverrà, dice: "Dopo tanti anni sarà un piacere tornare a questa manifestazione. Suonare vicino a casa è sempre emozionante, non vediamo l’ora! Sarà un omaggio a papà Ivan: proporremo molte delle sue canzoni e non mancherà qualche sorpresa". Luglio proseguirà il 7 con “Black ball boogie“, l’8 con “Incanto band“ e le chanson d’amour, per chiudersi il 9 con un omaggio a Lucio Dalla. Agosto si aprirà il 3 sulle note dei Nomadi con “Musaico Folkestra“, per continuare il 4 con il tributo a Elton John che vedrà protagonista l’artista italo australiano C. J. Marvin. Spazio poi alla canzone d’autore il 5 con Stefano Ligi e il 6 omaggio a Vasco Rossi. Tra i partner Riviera Banca: "La collaborazione con Confcommercio – ha detto il presidente Fausto Caldari – spazia in tanti campi e questa è una manifestazione che riteniamo di valore per impreziosire la stagione estiva, e quindi la sosteniamo. Siamo una vera banca del territorio e quando ci è possibile cerchiamo di fare la nostra parte". Importante anche il sostegno dell’Ente bilaterale Commercio e Turismo Pesaro Urbino: "Gabicce Mare – ha evidenziato Domenico Montillo – ha un potenziale turistico straordinario". Ha concluso il sindaco Domenico Pascuzzi: "Siamo contenti di questo ritorno. L’estate entra nel vivo e siamo pronti con il mare splendido e la nostra accoglienza".

Luigi Diotalevi