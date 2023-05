Il turismo sportivo porta migliaia di presenze

di Nicola Petricca

Dalle montagne ai campetti, dai palazzetti alle strade, sarà un finale primavera all’insegna dello sport per Urbino e il territorio circostante, che attendono circa 3.000 tra atleti, addetti ai lavori e appassionati. Si parte con il 30° Rally Adriatico, questo finesettimana, che farà base a Borgo Mercatale e coinvolgerà il territorio da venerdì a domenica. La corsa porterà qui già 104 equipaggi da sette Nazioni, seguiti da tecnici e fan, che alloggeranno nelle strutture ricettive di otto comuni, grazie alla collaborazione con “Raffaello Travel Group“. A proposito di eventi che coinvolgono territori, parallelamente al Rally Adriatico, patrocinato dal Comune di Urbino, domenica partirà da Fermignano la quinta Pietralata MTB Race, corsa di mountain bike organizzata dal Team Mondobici - Technoplast.

"Sarà la 50ª gara organizzata da noi – afferma Tiziana Amatori, di Mondobici –. Prevediamo circa 600 atleti, varrà per tre circuiti e, per la seconda volta, anche come Campionato italiano vigili del fuoco, attraversando i comuni di Fermignano, Urbino e Acqualagna. Arriveranno persone da tutta Italia, molte di cui hanno già prenotato: gli agriturismi sono pieni. Ci assisteranno 200 persone, tra Comune di Fermignano, che patrocinerà, Pro Loco, Giacche verdi, carabinieri e vigili del fuoco in pensione e quanti allestiranno il punto ristoro".

A chiudere il maggio di sport sarà l’8ª edizione di “Scherma rinascimentale nella città ideale“, competizione di scherma antica organizzata dalla Sala d’arme Aquila Gladiatrix e patrocinata dal Comune di Urbino, il 27-28 maggio al PalaCarneroli: "Avremo 130 iscritti da otto regioni, che dormiranno in città, con 100 partecipanti alle gare e 13 tra Giovani lame e Piccole lame che daranno vita a tornei collaterali – spiega Nicolò Gamba –. Sarà l’ultima tappa del Campionato italiano di scherma storica HEMA-Csen 202223 e sabato premieremo i vincitori del 2122, con il responsabile del settore scherma storica Csen, Luigi Grillo. Negli ultimi anni eravamo stati la tappa più partecipata, pure stavolta ci confermiamo su numeri importanti".

Tre gli eventi urbinati a giugno, concentrati nella parte finale, anch’essi con patrocinio comunale. Il 25 toccherà alla Straducale, granfondo di ciclismo organizzata dalla Cicloducale: "Dovremmo arrivare a circa 1200 partecipanti, con una crescita in controtendenza rispetto al calo delle altre granfondo – spiega il presidente Gian Franco Fedrigucci –. Abbiamo rimesso nel percorso il Monte Nerone, grande attrattore per chi ama le scalate, ma ci sta dando grande impulso anche l’entrata nel circuito “Alé“, del nord-est. Ciò porterà ulteriori persone da fuori regione, cosa importante, perché ho sempre visto la Straducale come evento turistico prima che sportivo".

Dal 23 al 25 giugno, la 10ª edizione del torneo 3vs3 Città di Urbino di pallacanestro, organizzato dall’Asd Urbino Basket Club, trasformerà la città nel centro cestistico del nord delle Marche: "In media abbiamo 150-160 partecipanti, tra studenti e appassionati da tutto il circondario, fino a Senigallia, e ci aspettiamo numeri simili – spiega Fabrizio Ugolini –. A proposito di studenti, per alcuni laureati il torneo è una scusa per tornare a Urbino, ritrovare vecchi amici e riprendere in mano il pallone. Quest’anno rivedremo due ragazzi dal Veneto e uno dall’Abruzzo, ma non è la prima volta". In chiusura di questa prima parte di stagione sportiva all’aperto, un evento di richiamo per i giovani: il Milan Camp, campus estivo calcistico per ragazzi e ragazze di 5-17 anni, dal 25 al 30 giugno. "Mediamente abbiamo 50-60 iscritti, da tutto il circondario – commenta Stefano Falghera, di Fast Eventi –. È la 3ª edizione a Urbino e stiamo cercando di rendere la città un tappa fissa dei Milan Camp: qua arriverà il nostro staff di allenatori professionisti, tra cui ex giocatori di Serie A, e sarà un’occasione di crescita pure per studenti di Scienze motorie e allenatori locali, che invitiamo sempre ad affiancarci e nel tempo abbiamo coinvolto anche per altri camp. Per informazioni o iscrizioni si può andare su www.fasteventi.it o contattarci al 3791011996".

Degli eventi sportivi come attrattori parla anche l’assessore al Turismo, Roberto Cioppi, che però evidenzia una carenza da migliorare: "Tra gli ingredienti della nostra comunicazione ci sono anche le attività all’aperto, quindi tutto ciò che è sport diventa strategico per la promozione. L’amministrazione crede e investe in tali eventi. A questo punto, però, dobbiamo ampliare una ricettività al momento non sufficiente. Chiaro, i problemi emergono soprattutto da giugno a settembre, ma se ci aspettiamo sempre più gente, pure fuori stagione, bisogna intervenire. Due sono le strategie: invitare gli imprenditori (che presto incontreremo) a investire su qualità e quantità delle strutture, facilitando loro il compito, e coinvolgere il territorio per migliorare la ricettività in generale".