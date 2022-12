Il turismo va forte, bilancio in equilibrio

Dopo il sindaco la parola è passata agli assessori, nella conferenza stampa di fine anno. A iniziare Roberto Cioppi, delega al turismo che ha illustrato come i dati siano buoni, anche se ancora mancano quelli della Regione. "Nonostante il Covid e il terremoto il 2022 per Urbino è stato un anno della ribalta, a livelli pre pandemia. Anche dal punto di vista mediatico è andata molto bene, siamo stati presenti dall’Eurofestival e alle trasmissioni delle tv nazionali e internazionali. Abbiamo ricevuto il premio Cook del gruppo Rcs. I centenari, Raffaello e Federico, hanno portato attenzione mondiale. Anche gli incassi dei parcheggi sono stati i più alti di sempre. Rapporti e collaborazioni sono fondamentali, quindi con Confcommercio siamo nell’Itinerario della bellezza e participiamo alle fiere nel mondo mentre assieme a Confesercenti abbiamo attivato l’iniziativa con le guide turistiche per chi soggiornava nei nostri hotel. Siamo stati presenti a Chianciano per i primi stati generali del turismo e l’ex ministro Garavaglia è stato molte volte in città. Proficua la collaborazione con la Camera di Commercio italiana a Nizza dove siamo stati selezionati con altre 10 città, questo sta portando molti francesi. Abbiamo ricevuto 328mila euro di fondi dal Ministero che useremo per la comunicazione e incoming".

Giuseppina Maffei, assessore al Bilancio ha detto: "Avevamo un discreto avanzo libero da usare per le varie esigenze, ma visti gli aumenti di luce e gas una parte di questi fondi sono stati usati per mantenere gli equilibri di Bilancio e chiuderlo in positivo. Stiamo formando una task force interna per i fondi del Pnrr che vanno gestiti separatamente e rendicontati velocemente. Anche il PagoPa sarà ampliato includendo la tassa di soggiorno".

"Siamo fieri di poter essere al fianco di un sindaco che ha dimostrato di saper governare tenendo affiatate le componenti che lo sostengono e con una visione strategica – ha affermato Elisabetta Foschi, assessore alla politiche sociali, sanità, attività produttive e eventi –. Urbino può vantare un numero importante di assistenti sociali e anche questo ci ha permesso di aumentare il “Dopo di noi“ e il centro Alzheimer. Nei prossimi giorni apriremo un servizio importante in via del Popolo. Per la sanità dal primo gennaio avremo una azienda unica a livello principale, un risultato molto importante. Da quando Gambini non è più presidente dei sindaci di Area Vasta questa non si è più riunita. Urbino sta ribadendo che l’ospedale non si tocca ed è scontato, abbiamo garanzia che terrà il suo ruolo di primo livello con il potenziamento. Abbiamo dei reparti che sono un’eccellenza e altri con delle difficoltà. Mentre per le attività produttive possiamo dire che arriveranno delle realtà nel territorio comunale mentre i commercianti si dicono abbastanza soddisfatti, anche per gli acquisti natalizi".

Francesca Fedeli è da due mesi assessore alla scuola e per questo ha ringraziato "per l’aiuto, la vicinanza e la fiducia nei miei confronti e del gruppo Lega. In questo poco tempo mi sono recata nelle scuole. I miei obiettivi sono l’inclusione e le pari opportunità, sto stilando un programma per promuovere la cultura, la tecnologia combattendo il cyber bullismo".

Marianna Vetri è stata nominata vicesindaco ma è anche assessore al personale, allo sport e alle pari opportunità. "L’incarico di vicesindaco è arrivato a sorpresa e ringrazio per la fiducia. La città sta confermando la sua vocazione allo sport e al benessere , anche grazie al lavoro delle 58 associazioni sportive presenti. Un grazie a tutto il personale comunale per il lavoro che svolge".

fra. pier.