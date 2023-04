"Il turismo vince in sinergia Così le presenze crescono"

"In pochi chilometri abbiamo l’Italia in una provincia: mare, colline, montagne, borghi con i suoi castelli e le due terre: Urbino, patrimonio Unesco e patria di Raffello e Pesaro, capitale italiane della cultura 2024 e patria di Gioacchino Rossini". Così il direttore di Confcommercio Marche Nord Amerigo Varotti ha sottolineato in uno dei suoi passaggi la valenza del progetto dell’Itinerario della Bellezza 2023 che si è tenuta l’altro ieri al Castello Brancaleoni di Piobbico. "L’Itinerario della Bellezza- ha spiegato Varotti - è un progetto complesso di comunicazione, unico in Italia messo a punto da un’associazione di categoria, che utilizza tutti gli strumenti del marketing turistico per valorizzare il patrimonio artistico, ambientale ed enogastronomico della rete dei comuni aderenti". All’itinerario della Bellezza hanno aderito, dai 5 iniziali di 6 anni, fa ben 21 comuni: Apecchio, Cagli, Cantiano, Colli del Metauro, Fano, Fossombrone, Gabicce Mare, Gradara, Mondavio, Pergola, San Lorenzo in Campo, Sassocorvaro Auditore, Tavullia, Terre Roveresche, Pesaro, Urbino, Cartoceto, Isola del piano, Mondolfo-Marotta, Mombaroccio e Piobbico.

"Il vero risultato dei nostri sei anni di lavoro è proprio questo- ha spiegato il direttore di Confcommercio- cioè di aver fatto comprendere, alla luce del successo ottenuto, ai comuni grandi e piccoli l’esigenza di presentarsi sul mercato del turismo con una proposta integrata. Lavorare insieme è insomma un vantaggio per tutti, dalle città d’arte ai piccoli borghi dell’entroterra".

E da qui i numeri che secondo i dati diffusi dalla Regione a fine novembre 2022 la provincia di Pesaro Urbino ha registrato 638.583 arrivi (+ 15,47% sul 2021) e un totale di 3.085.000 presenze, con un più 20,88% rispetto al 2021, risultando così la prima delle Marche in termine di presenze turistiche. "Non abbiamo la presunzione di credere che questi risultati vadano ascritti solo al nostro lavoro – ha aggiunto Varotti – ma sicuramente ci piace attribuirci un po’ di merito: la nostra attività di promozione è costante e dal 1 gennaio al 31 dicembre non si ferma mai". La presentazione dell’Itinerario 2023 è coincisa con il 28 aprile, Giornata Nazionale della Ristorazione e a questo proposito è intervenuto Mario Di Remigio presidente dei ristoratori della provincia che ha definito i ristoratori "Gli ambasciatori del territorio", sottolineando come alcuni Borghi rimangono aperti anche grazie alla ristorazione.

Varotti ha poi dato appuntamento all’8 maggio a Mondolfo (ore 16,30) per un incontro sul valore della gastronomia con i giornalisti Edoardo Raspelli e Davide Eusebi.

Amedeo Pisciolini