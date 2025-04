Il turismo vola: "Abbiamo giocato d’anticipo"

Con 2.100 presenze già confermate nel weekend di Pasqua, Fano si prepara a vivere "un inizio di stagione turistica tra i migliori degli ultimi anni". Un risultato che segna una netta crescita rispetto al 2024, come confermato da Luciano Cecchini, presidente Albergatori Consorziati: "Non ricordo il numero esatto del 2024, ma eravamo ben lontani da queste cifre. La vera novità è stata la programmazione anticipata degli eventi cittadini, finalmente disponibile già mesi fa. Questo ci ha permesso di promuovere Fano in occasione di fiere internazionali come il TTG di Rimini e la BIP di Milano, con riscontri eccellenti".

I numeri parlano chiaro: 1.000 presenze turistiche nei tre giorni soggiorneranno nelle 19 strutture alberghiere aperte nel centro cittadino, cui si aggiungono i numeri delle 15 di Torrette e Marotta, mentre 1.100 presenze saranno ospitate nei nove campeggi, già tutti operativi. "Il turismo sportivo resta il nostro fiore all’occhiello – ha aggiunto Cecchini – ed è ciò che ci consente di riempire gli 11.000 posti letto disponibili", senza contare il boom dei B&B, che crescono come funghi.

Durante la conferenza stampa, il sindaco Luca Serfilippi ha sottolineato il cambio di passo dell’amministrazione: "Abbiamo puntato su una politica di destagionalizzazione e sulla calendarizzazione degli eventi fin da dicembre. La risposta è sotto gli occhi di tutti. L’obiettivo è che il turismo non sia solo luglio e agosto: già ad aprile, con il Fano Motor Show e altre iniziative, si vedono i frutti".

Accanto ai grandi eventi, anche l’attenzione alla manutenzione urbana si fa sentire. L’assessore Alessio Curzi ha illustrato gli interventi sul lungomare: rifacimento della segnaletica, sistemazione di panchine e illuminazione, con il relamping dell’intero Lido. "Abbiamo iniziato a marzo, non a maggio come si faceva un tempo – ha detto Curzi – per garantire ai turisti una città più accogliente dalla primavera".

Anche il waterfront di Sassonia si avvia verso il completamento, come ha spiegato Serfilippi: "La camminata sarà pronta entro la prossima settimana, mentre l’area del boschetto sarà l’ultimo intervento da concludere. Al posto dell’ex edicola ci sarà una nuova seduta con un grande bagolaro al centro, e poco distante (nello spiazzo del Cristallo, ndr) prenderà vita un laghetto con giochi d’acqua per l’estate".

E si guarda già oltre Pasqua: in arrivo la nazionale tedesca di canottaggio per gli allenamenti, 40 giovani piloti di Formula 1 per un evento di maggio, e un torneo internazionale di tennis con le città gemellate. "Tutto questo – ha concluso Cecchini – è la dimostrazione che Fano sta diventando sempre più attrattiva, anche per chi vuole investire nel settore alberghiero. Siamo sulla strada giusta".

Tiziana Petrelli