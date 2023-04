"Il turismo vola verso l’estate Ma gli stranieri sono ancora pochi"

di Nicola Petricca

Pasqua ha confermato la ripresa del turismo italiano e marchigiano e per l’estate si prospettano numeri migliori di quelli precovid, tuttavia, sul settore della ricezione e ristorazione pesa la forte mancanza di personale. Lo spiega Federico Scaramucci, presidente di Inside Marche Live, associazione regionale di tour operator di incoming, analizzando i dati rilevati da Assoturismo - Cts durante le festività: "In Italia, il 65 percento delle camere era prenotato, con circa 7 milioni di presenze (+7,3 percento in confronto al 2022), e i dati di Urbino sono in linea. L’aumento è stato trainato soprattutto dal turismo straniero, rispetto a cui, però, la nostra provincia e le Marche faticano ancora: a livello nazionale, metà dei visitatori arrivava dall’estero, noi siamo sotto al 20 percento. Il Centro Italia è stata l’area con il più grande incremento di flusso, pari a un 9,3 percento in più rispetto all’anno scorso, e le città d’arte le destinazioni privilegiate, con una crescita anche per la montagna. Nelle Marche abbiamo avuto 11,3 milioni di presenze, ma se vogliamo essere competitivi e creare nuove opportunità di lavoro dobbiamo fare molta più promozione all’estero, offrire servizi di qualità e migliorare le nostre strutture, che comunque si sono alzate di livello ed è una cosa che non si vede ovunque: anche a Urbino, per esempio, sono nate realtà di ristorazione di alto profilo".

Secondo Scaramucci, la città ha vissuto un ottimo fine settimana pasquale e "le prospettive per i prossimi ponti festivi sono di numeri vicini al tutto esaurito. La tendenza è positiva e fa ben sperare anche per l’estate: dovremmo superare il 2022, che già era in crescita rispetto al 2019. Dopo il covid, serve tempo per riprendersi e avere momenti così pieni fa bene alle attività. Anche a Urbino, tanti che prima non credevano nel turismo ora si stanno attivando, perché vedono che ci sono opportunità, però la sfida è destagionalizzare e creare un fitto calendario di iniziative, anche piccoli eventi, per dare continuità alle presenze in città".

Alla base della mancanza di personale, "emergenza che vale in tutta Italia e segnalata in questi giorni dalla Camera di commercio delle Marche", Scaramucci dice che ci possono essere tanti elementi: "Dalla coda lunga del reddito di cittadinanza, al fatto che spesso i giovani, soprattutto da zone interne come le nostre, si spostano per fare altre esperienze, fino alla minor continuità del turismo, durante l’anno, rispetto ad altri settori". "Mancano tanti lavoratori, specializzati e non – conclude Scaramucci – e non è neanche sempre una questione di compensi. Il problema va affrontato, perciò apprezziamo l’apertura del tavolo Turismo, da parte della Regione, per parlare di formazione e carenza di personale".