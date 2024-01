Il turista? Non va in hotel. La mannaia della Contessa

di Tiziana Petrelli

L’anno scorso meno turisti negli alberghi (-11,95%), ma più presenze turistiche in città (+2,03%) grazie all’inaspettato exploit degli arrivi autunnali che hanno fatto registrare una media di 6.300 presenze nei mesi di ottobre, novembre e dicembre. E’ un turismo per lo più domestico (579mila italiani su un totale di 689mila presenti) quello che caratterizza la città della Fortuna, ma in termini percentuali è il turismo straniero che negli ultimi 5 anni ha visto un maggior incremento (+44,5% di presenze).

"Negli ultimi 5 anni il totale è positivo - commenta il dirigente del Settore Turismo, Ignazio Pucci, snocciolando i dati presentati in occasione degli Stati Generali sul Turismo fanese - con un +13,51% di arrivi e un + 17,87% di presenze (ovvero di notti trascorse in città), con un valore assoluto di 689mila presenze nel 2023. Eravamo partiti nel 2019 con un dato annuale di 584mila. Il fattore positivo è dato dal turismo straniero in crescita del 30%, perché è sempre stato uno dei punti deboli del turismo marchigiano dove gli stranieri incidono meno del 20% sulle presenze, contro una media italiana del 40/50%".

Nell’ultimo anno il dato finale è quello di un +1,34% di arrivi e +2,03% di presenze rispetto al 2022. In valore assoluto sono 13.712 presenze e 1.683 arrivi. "Se andiamo a guardare le specifiche - sottolinea Pucci - mentre per gli italiani c’è una sostanziale parità (+ 0,09% e -0,05%), per gli stranieri c’è un notevole aumento (+14,55%). Quindi l‘aumento rispetto al 2022 è generato dal turismo straniero". Ma se andiamo a vedere dove hanno alloggiato queste presenze, vediamo che gli alberghi hanno tutti segni negativi rispetto all’anno precedente. "Il settore è trainato dall’extra alberghiero - rivela Pucci -. Gli alberghi soffrono: tre hanno chiuso e anche i B&B sono calati di 21 unità, mentre crescono gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico (passati da 267 a 434 negli ultimi 4 anni, ovvero +167 strutture). Significa che Fano segue il trend internazionale della crescita di Air B&B, ma vuol dire anche che forse le nostre strutture avrebbero bisogno di riqualificarsi e di investitori".

Da gennaio a giugno si sono registrati solo valori negativi: da -32,74% a -13,39%. "Giugno è stato il mese peggiore a causa dell’alluvione: - 13mila presenze rispetto al 2022" prosegue Pucci. "Poi da luglio c’è stata un’inversione di tendenza, soprattutto a settembre con 16.611 presenze in più. Il dato straordinario è dell’autunno sia per le percentuali che per i valori assoluti. A novembre ci sono stati meno arrivi, ma le presenze sono le più alte di tutti". Sicuramente sono i lavoratori da fuori città a influire, come conferma la classifica dei 10 Paesi stranieri più presenti: "la Germania è al primo posto con 27mila presenze, la Svizzera che è seconda ne ha ‘solo’ 9800, il dato della Romania che è terza è curioso: perché gli arrivi sono pochi, 547, ma è gente che siccome lavora genera più presenze (9223). Il Regno Unito è cresciuto del 124% forse perché c’è stata più attività con la città gemellata".

I dati dei flussi di italiani in città mostrano infine come siano importanti le infrastrutture. "La Lombardia è prima ed cresciuta di quasi 6mila presenze - conclude Pucci -, l’Umbria pur rimanendo seconda ha avuto un grosso calo: -21.686 presenze e -1.201 arrivi. Questo l’abbiamo imputato alla chiusura della Contessa". E ancor più grave è stata la perdita di turisti umbri giornalieri durante l’estate, ma questo è un numero che i dati sul turismo regionale non rilevano.