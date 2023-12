Il ’vaccino open day’ preso d’assalto. Quattrocento dosi somministrate ma è anche polemica sulle attese

"A che numero siamo?", questa è la domanda che in via Nitti tutti si stavano ponendo in mattinata. Come recita il detto ‘la storia si ripete’ e a distanza di ormai quattro anni il Covid torna a fare paura. E ieri in mattinata alle 8.30 si sono aperte le porte del Dipartimento di Prevenzione in via Nitti per dare inizio ad un "Pfizer Day". Una giornata destinata ad aiutare le persone e far vivere un Natale più sicuro ma che nella tarda mattina ha fatto scoppiare polemiche e nervosismo tra i cittadini.

"Così non si può - dice Stefano, affranto dall’attesa e dal freddo - far stare la gente ad aspettare così tanto tempo qui fuori non è possibile, veniamo a vaccinarci per il Covid e prendiamo l’influenza". Un malcontento generale tra le persone dove in molti puntano il dito contro l’organizzazione e la struttura scelta: "Doveva essere organizzato prima delle feste e almeno in due giornate, soprattutto in una struttura che ci poteva accogliere all’interno e non in mezzo alla strada" commentano Stefano e William in fila. "Alle 11 già non distribuivano più i numeri e c’era la gente fino all’altra parte della via, una cosa impressionante" dice Rita, da ore in coda. Non solo un’organizzazione sbagliata e freddo ai piedi ma anche una mancata stima dei tempi previsti.

"Sono arrivato questa mattina alle 10 con mia madre di novant’anni e ci era stato detto di tornare dopo mezz’ora così ci siamo ripresentati e ancora la risposta è stata la stessa, cioè quella di tornare più tardi - spiega Francesco - ora sono le 14 e mia madre ancora deve avere la sua dose, capisco le tante richieste e l’attesa, però se viene detto un orario non si può continuare a posticipare anche perché poi diventa difficile gestirsi".

Una giornata di alti e bassi iniziata con tanto entusiasmo da parte dei cittadini. "Sono qui a fare la quarta dose per stare tranquilla anche per il fatto che in questo periodo di feste natalizie si sta registrando un nuovo picco di Covid - spiega Maria Antonietta - le prenotazioni nelle farmacie sono piene già fino a febbraio, per fortuna hanno organizzato questo Open day; io sono il numero settanta, sarà lunga ma speriamo che scorra veloce".

Chi per la terza, chi per la quarta, chi per la quinta ma alcuni in fila anche per la sesta dose; "Con oggi è la sesta volta che mi presento a fare il vaccino, l’ultima volta è stato a gennaio 2023. - spiega Silvio - Fortunatamente non sono mai risultato positivo al Covid, per me fare il vaccino è molto importante, sia per una questione di età sia per il fatto che soffro di malattie cardiache". Un autoregalo di Natale per molti che hanno approfittato dell’occasione per entrare nell’anno nuovo con una dose in più.

"Questa giornata l’abbiamo organizzata su disposizione della Regione e su indicazione del Ministero in quanto le vaccinazioni Covid non sono decollate.- afferma il dottor Augusto Liverani - abbiamo cercato di offrire queste giornate ad accesso libero oltre a Pesaro anche ad Urbino e a Fano. La campagna vaccinale è iniziata il 12 ottobre e fino ad ora i medici di medicina generale hanno contato 4253 vaccinazioni Covid in tutta la provincia, noi del servizio igiene e sanità pubblica ne abbiamo fatti 2368, 1680 ne ha fatti le farmacie e un piccolo numero, poco più di 100 ne ha fatti l’ospedale. La propensione delle persone a vaccinarsi non è altissima ma è un fenomeno reattivo proprio perché, ora che si avverte un’impennata di casi, si comincia a chiedere la vaccinazione. Con queste giornate libere cerchiamo di soddisfare più persone possibili". Un 21 dicembre ‘free’ che conta circa quattrocento vaccinazioni complessive.