Il vademecum anti-truffa dell’Arma

Dopo il partecipato incontro svoltosi nei giorni scorsi a San Filippo sul Cesano, tenuto dai militari della stazione di Mondavio agli ordini del luogotenente Pasquale Castigliego, per oggi pomeriggio è in programma un’ulteriore tappa del ciclo di assemblee pubbliche organizzato dalla Compagnia carabinieri di Fano per scongiurare raggiri e furti. L’appuntamento è per le 17 alla sala consiliare di Frontone e vedrà nelle vesti di ‘docente’ il comandante della stazione dell’Arma di Cagli, maresciallo Paolo Ciabochi. Accanto a lui ci sarà anche il sindaco frontonese Daniele Tagnani.

L’incontro, rivolto a tutta la cittadinanza, è particolarmente utile per le persone anziane, spesso le più vulnerabili rispetto alle azioni poste in essere da truffatori e ladri. Durante l’iniziativa verranno illustrati tutti gli accorgimenti da seguire per evitare di subire truffe e furti e verranno descritte anche le modalità con cui sovente si presentano i malintenzionati, all’apparenza insospettabili perché educati ed eleganti. Particolarmente in voga, nell’ultimo periodo, risultano le truffe attraverso i telefoni cellulari, attuate sia mediante chiamate vocali, che con messaggi di testo o mail contenti link che i malintenzionati invitano a ‘cliccare’ proponendo, ad esempio, investimenti vantaggiosi, ma che in realtà sono lo strumento per conoscere pin e password coi quali poter poi eseguire prelievi fraudolenti. Azioni che i militari della Compagnia di Fano, guidati dal capitano Maximiliano Papale, contrastano con attività sia repressive che preventive.

