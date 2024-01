Il Valfoglia cede. Passa il Marina

MARINA

2

VALFOGLIA

1

MARINA: Gasparoni, Medici, Maiorano, Rossetti (45’st Catalani), Giovagnoli, Cucinella, Sabbatini (37’st Droghini), Testoni, Piermattei (43’st Massaccesi), Rossini (15’st Pierandrei), Moliterni (30’st Gregorini). All. Giorgini.

VALFOGLIA: Sodani, Fraternali (45’st Cenciarini), Morbidi, Gallotti, Pagnello, Passeri, Ricciotti, Bartomioli (41’st Volpini), Tatò (28’st Carboni), Diomede, Balducci (1’st Cirulli). All. Cicerchia.

Arbitro: Lombi di Macerata.

Reti: 6’pt e 31’st Testoni, 4’st Cirulli

Con un gol per tempo i rivieraschi domano la resistenza del Valfoglia. Primo tempo opaco degli ospiti che non riescono mai ad affacciarsi nell’area biancoazzurra, il primo gol di Testoni infatti, realizzato nei minuti iniziali, permette ai locali di gestire senza intoppi la gara. Nella ripresa entra Cirulli, il migliore dei suoi, e pareggia la contesa. Il Marina non si arrende, cerca la vittoria in tutti i modi e con il giovane centrocampista sbroglia la situazione. Decisivo infatti il pregevole e preciso colpo di testa del solito Testoni, pochi secondi dopo un dubbio atterramento in area di Pierandrei.