Il valore fondamentale dell’amicizia

L’amicizia è indispensabile per ogni essere umano; è come un dono tra due o più persone, basato sul rispetto, la sincerità e la fiducia. In amicizia ci si aiuta e insieme si possono raggiungere grandi traguardi che da soli sembrano impossibili, come nel caso dei Belfortissimi, che hanno rafforzato la loro amicizia durante il cammino di Santiago. L’amicizia è importante soprattutto per noi ragazzi, perché abbiamo bisogno di qualcuno al nostro fianco con cui confidarci ed esprimere i nostri sentimenti; tra amici si gioca e ci si diverte, altre volte ci si ascolta e consiglia. Si può litigare, ma se l’amicizia è forte si risolve e se ne esce più forti. Un amico vero ti rende felice anche nei momenti più bui e ti aiuta a superarli. L’amicizia è l’unico sentimento capace di tenere insieme il mondo.

Nicolò Bacchiocchi, Lucrezia Cavalli, Angelica D’Antonio, Angelica Tola - Classe 1ª B