Il valore storico del pontificato

Il trapasso di un pontefice è un momento medievale, per mille motivi. Il titolo di pontifex maximus esisteva prima che si sviluppasse il cristianesimo, dai tempi dei re di Roma. Cesare Ottaviano Augusto ebbe poi il titolo di pontefice massimo, che via via fu assunto dagli imperatori romani che divenivano, in quel modo, i massimi "maestri" delle cerimonie religiose. Era un titolo pagano, utile a supervisionare il culto pubblico (e privato) e ad altri uffici.

Quando si sviluppò il cristianesimo, anzi, quando il cristianesimo permeò così forte l’Impero romano da divenire culto ufficiale dell’Impero (anno 380 d.C. editto di Tessalonica) un imperatore aveva già deciso di "passare la palla" al vescovo di Roma. L’imperatore Graziano che era imperatore, cristiano fervente, ma soprattutto pontefice massimo (come i regnanti inglesi, che stanno a capo della Chiesa d’Inghilterra dai tempi di re Enrico VIII "per colpa" di Anna Bolena) decise nel 376 d.C. di lasciare la carica di pontifex al vescovo di Roma, Dàmaso.

Il pontifex, il "costruttore di ponti", era una carica antichissima in atto dai tempi del re di Roma Numa Pompilio (quello che sta tra i sette re di Roma, che ci facevano imparare a memoria alle elementari). Si trattò di una svolta epocale, il vescovo di Roma era divenuto, a tutti gli effetti, sommo sacerdote, papa in tutto e per tutto, l’onore toccò a papa Dàmaso I (celebre per le sue epistole).

L’origine del conclave è invece legata a un fatto storico avvenuto a Viterbo nel XIII secolo. Gli abitanti della città chiusero a chiave i cardinali nel palazzo papale, per costringerli a eleggere un papa, dopo 18 mesi di sede vacante. Speriamo che questa volta non ci mettano altrettanto.

Daniele Sacco(docente di Archeologia cristiana, tardoantica e medievale, Università di Urbino; uscita 445)