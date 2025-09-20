Il valzer dei parroci. Don Giorgio ai saluti: "È stato una guida salda"

Il valzer delle parrocchie è iniziato. Dopo 27 anni di cammino insieme alla comunità di Borgo Santa Maria don Giorgio Paolini cambia strada: presto lascerà la parrocchia di Santa Maria Regina per andare a guidare quella di Candelara e Santa Maria dell’Arzilla. E non solo. Don Giorgio sarà anche ‘moderatore’ della nuova comunità pastorale che, per volere dell’arcivescovo Sandro Salvucci, comprende Trebbiantico, Novilara, Ginestreto, Sant’Angelo in Lizzola, Montegaudio, Monteciccardo, Mombaroccio, Villa grande e Villa Betti. La nuova direzione è stata data dal riassetto pastorale dell’arcidiocesi di Pesaro e che previo decreto ufficiale andranno in vigore nelle settimane successive alla festa del patrono, San Terenzio, il 24 settembre.

"Non preoccupatevi, mi divertirò" ha detto don Giorgio a quanti lo hanno subissato di messaggi affettuosi, tutti pieni di sincera nostalgia. "Siamo abituati – dice Alessandro Tonelli, parrocchiano che lo conosce da tempo –: don Giorgio è uno che non ha paura di nulla, figuriamoci dei cambiamenti. Non ha paura delle sfide ed è convinto che la fede non è fatta di formalità, ma si trova nella fratellanza, nell’amicizia, nella solidarietà e nel rispetto per il Creato". Tonelli e gli altri parrocchiani, hanno organizzato una grande festa di commiato dopo una delle ultime messe di don Giorgio a Borgo. Alla manifestazione d’affetto non sono mancati i consiglieri di quartiere: "Persona amata e stimata – ha detto il presidente Fabio Zaffini – don Giorgio è uno di famiglia in tutte le case di Borgo". Tra gli applausi generali don Giorgio ha alzato in alto il regalo ricevuto: uno zaino, strumento utilissimo per girare in montagna, sua grande passione da sempre.

"Non manca mai il sabato di organizzare escursioni – racconta Tonelli –, ma non è solo la passione per la vita all’aria aperta. Piuttosto il camminare insieme verso una meta comune, verso l’alto senza lasciare indietro nessuno è una palestra di vita". Il Carlino ha tracciato una minima parte delle imprese di don Giorgio: abbiamo raccontato la Festa dei Popoli in omaggio ad una delle prime comunità multietniche della nostra provincia e abbiamo raccontato sia la fondazione di una innovativa Comunità energetica e sia il progetto pilota della casa alloggio per padri separati. "Non da ultimo don Giorgio ha realizzato la Chiesa Nuova – ricorda Antonelli –. Lanciò questa impresa quando come parrocchia, magari eravamo in difficoltà economica. Ricordo che in diversi temevano di fare troppi debiti. Ma lui non ha mai avuto tentennamenti: è stato una guida salda, capace di dare forza e speranza. Alla fine ha avuto ragione lui perché la Chiesa ce l’abbiamo". E’ quella che ha dato spazio a tante iniziative condivise con i giovani e gli Scout. "Don Giorgio ha cercato sempre di tesssere relazioni– conclude Tonelli –. Tanto che la camminata dell’amicizia che era prima un piccolo evento parrocchiale, ormai da dieci anni quasi è un importante evento diocesano a carattere ambientalista– conclude Tonelli –. E’ anche un confronto di carattere ecumenico e interreligioso. Grazie a don Giorgio siamo gemellati con una parrocchia ortodossa rumena".

Solidea Vitali Rosati