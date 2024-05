Il Vate incoraggia i tifosi con la poesia

La classe non è acqua. E quella di Valerio Bianchini è indiscutibile. L’allenatore che nella stagione 1987/88 regalò alla Vuelle il primo scudetto è rimasto legatissimo a Pesaro, di cui ha avuto anche la cittadinanza onoraria. Il suo commento sulla retrocessione si distacca da tutti gli altri e usa il mezzo della poesia per arrivare al cuore dei tifosi pesaresi, dei quali si è sempre sentito un condottiero. Sulla sua pagina Facebook il Vate - oggi 80enne ed ancora brillantissimo - pubblica una poesia di Giuseppe Ungaretti per l’amata VL, "Allegria di naufragi". I versi, scritti il 14 febbraio del 1917, sembrano scolpiti per questa situazione: "E subito riprende il viaggio come dopo il naufragio un superstite lupo di mare". Grazie Valerio, ancora oggi ed indiscutibilmente il numero uno.

e.f.