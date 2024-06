Il Vaticano autorizza Urbino a riprodurre la Scuola d’Atene

Nicola Rossi annuncia che come Legato Albani è stata ottenuta l’autorizzazione per la riproduzione de La scuola di Atene che sarà inserita nella mostra permanente delle opere riprodotte da Raffaello. Rossi ne approfitta per analizzare la campagna elettorale, ormai agli sgoccioli, dal punto di vista delle proposta culturale. "Visto il successo che sta riscuotendo si è deciso di estendere la gratuità della visita fino a fine giugno per permettere al nostro territorio di usufruire di questa opportunità, con l’esenzione del biglietto per tutti i residenti del Comune di Urbino, per sempre – spiega Rossi –. Il Vaticano ha autorizzato la riproduzione dell’affresco di Raffaello La scuola di Atene su richiesta che avevamo inoltrato circa tre mesi fa. Si completa un primo progetto dell’amministrazione comunale e del Legato Albani, a cui tenevamo molto, anche se altre opere sono già attenzionate per essere aggiunte. Ci stiamo interfacciando con la ditta che ha realizzato le repliche, per procedere a questa realizzazione non semplice, sono circa 30 metri-quadri che, oltre alla difficoltà di realizzazione, necessita di un supporto strutturale importante che la sorregga in sicurezza e non sia invasiva. La collocazione è prevista nel salone Raffaello, con un effetto suggestivo per gli studenti che da anni svolgono lezioni all’interno e per tutti gli eventi pubblici e privati che vengono ospitati nel salone. Un biglietto da visita unico e qualificante per la città. Entro il mese di ottobre contiamo di averla a disposizione".

Nicola Rossi fa poi considerazioni attorno al momento politico locale. "Questo risultato è un ottimo fine mandato per il Legato Albani che suggella il buon lavoro fatto in questa legislatura. Il voto di domenica porterà a scegliere su due proposte politiche molto marcate. Quella di Gambini in continuità ad un enorme lavoro realizzato in questi anni e quella di Scaramucci fondata prevalentemente su critiche anche molto accalorate, con poche proposte realistiche. Gambini ha mantenuto un atteggiamento sobrio e rispettoso dell’opinione di tutti gli urbinati".

Le critiche però spesso possono fare da sprone. "Non sempre. Sono state fatte critiche accese sul risultato culturale di questa amministrazione, direttamente da persone che poi si sono candidate nelle liste del Partito democratico. Se andiamo a constatare, le stesse hanno ricevuto pochissime preferenze nella prima votazione, a testimoniare che la loro proposta culturale per la città, e quindi la proposta di Scaramucci, è stata bocciata dai loro elettori. Deludente. Mentre Gambini ha prontamente recepito un primo indirizzo trasmesso dai suoi elettori con un numero chiaro e cospicuo di preferenze ed ha proposto in maniera trasparente e qualificata il suo vice sindaco. Tutto questo è emblematico".

Francesco Pierucci