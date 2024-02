Il vecchio K2 andrà giù. Al suo posto una piazza e un centro civico

È la settimana del K2. Dopo una lunga attesa, sono in partenza i lavori per la demolizione dello storico dancing di Trasanni, chiuso e inutilizzato ormai da decenni, che lascerà posto a degli spazi per tutto il paese. "I tempi si sono allungati perché è emersa la necessità di eliminare delle piccole parti di amianto presenti sulle cappe e in altri punti dell’edificio – spiega il sindaco, Maurizio Gambini –. Per questo, abbiamo dovuto bandire un ulteriore appalto, così da assegnarne la rimozione. Ciò è stato fatto nei giorni scorsi, così come gli scavi per il nuovo alloggiamento dei cavi dell’energia elettrica, il cui spostamento comincerà questa settimana.

Finito ciò, si procederà alla demolizione, con il K2 che farà spazio a una piazza di circa 250 metri quadrati e, costruita su di essa, una sala civica da circa 120 mq". L’acquisto dell’edificio e la sua sostituzione con i nuovi spazi da parte del Comune non sono però un’operazione a sé, ma sono connessi alle opere di urbanizzazione previste dal secondo blocco del piano di riqualificazione di Ponte Armellina, avviato nel 2021 insieme a Regione ed Erap.

Tra gli interventi che sono stati programmati, ci sarà anche il prolungamento fino a Trasanni dell’itinerario pedonale realizzato dal Comune di Petriano lungo il fiume, a partire dall’abitato di Gallo.

n. p.