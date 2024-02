Il vecchio palas ai tempi della Mostra del mobile. Sembra com’è ora

Il passato non muore mai. Da una pagina sfogliata per caso emerge come un ectoplasma un’immagine del Palasport di viale dei Partigiani. Fa venire i brividi: sembra pari pari quello che viene inaugurato adesso, ha un’aria nuova, pimpante, come appena uscito dalle mani di operai e tecnici, unica piccola differenza una serie di alberi su viale Marconi (nella foto). Per una volta il basket non c’entra, semmai a essere coinvolto è qualcosa di più serio che per decenni sovrastò e segnò la vita economica pesarese: la Mostra del Mobile. Ecco il perché del Palasport "vestito di nuovo" come il Valentino di Pascoli: correva l’anno 1958 e la Mostra del Mobile, dopo un esordio in tono minore nelle aule dell’istituto "Bramante", ha voglia di spazi, famelicamente si allarga e approda proprio nell’hangar di viale dei Partigiani. Eravamo anche un po’ megalomani, tanto che il "Bramante" era stato definito perfino Palazzo delle Esposizioni. La manifestazione è ancora biennale e la seconda edizione, quella che si tenne appunto al Palasport dal 23 al 31 agosto 1958, registrò 101 espositori contro i 51 della prima edizione, facendo registrare circa 20.000 visitatori contro la indefinita "numerosa gente" del 1956. Ormai il pupo sta crescendo, gli espositori aumentano, servono sempre più stand ed ecco che nel 1964, manco il Palasport basta più e i modelli debordano addirittura all’aperto lungo viale Marconi. Fece scalpore in quegli anni anche l’arrivo di alcuni rappresentanti della "stampa specializzata", tutta gente di stanza al nord, Brianza in testa. Quando giunse addirittura un giornalista famoso, tale Adriano Ribera, si pensò che ormai eravamo entrati nell’Olimpo del legno. Sempre nel 1964 lo sbalordimento accrebbe quando si sparse la voce che in città erano presenti 110 commercianti provenienti da ogni parte d’Italia. Non si vive di solo basket manco in viale dei Partigiani, a tenerci casa furono anche i mobili e, ultimo ma non per ultimo, anche il Rof, fra l’altro con un "Guglielmo Tell" bello come uno scudetto. Una casa nuova per inquilini antichi, benvenga.

f.b.