Il vecchio palas: "Ora chiedono aiuto a Coop di Villa Fastiggi e Aspes per finire tutto"

"La giunta Ricci batte cassa con le partecipate per portare a termine la grande incompiuta del palas". Lo sostengono con la massima tranquillità ma con convinzione il consigliere regionale Nicola Baiocchi e il capogruppo comunale Daniele Malandrino dei Fratelli d’Italia. "Invece di chiedere scusa ai pesaresi, dalla giunta Ricci, fortunatamente uscente, si continua a trattare l’argomento della ristrutturazione del vecchio palas di Pesaro come se nell’arco di questi quasi 10 anni non fosse accaduto nulla. E, ora, all’ennesimo momento di difficoltà – sottolineano i due esponenti dei Fratelli d’Italia – si è arrivati a chiedere aiuto per le spese e per completare i lavori alla Coop di Villa Fastiggi e all’Aspes. Insomma, si raschia il barile. E le scuse sono terminate. Ma, ripetiamo, siamo ai titoli di coda per questa maggioranza e al suo chiaro fallimento politico-amministrativo".

Si parte dagli sugli ultimi sviluppi legati al cantiere infinito dell’Auditorium Scavolini. "Da consigliere comunale – commenta Malandrino – sono anni che mi batto perché la si finisca di utilizzare le risorse dei pesaresi per un cantiere che sembra diventare un enorme buco nero. I costi iniziali sono triplicati e l’opera non è ancora completata, con buona pace della Fondazione che gestisce il Rof che spera in una fine celere dei lavori. Intanto, grazie a partecipate e cooperative, apparati di partito, si tenta di arginare l’ennesimo momento di difficoltà per mancanza di fondi e, quindi, completare l’opera. Magari, accadrà. Finalmente, dopo quasi 10 anni, il sindaco Ricci – conclude il capogruppo – taglierà il nastro come ultima, fortunatamente, passerella. Del resto, ha sempre e solo cercato il proprio tornaconto personale, passando cinicamente sopra gli interessi dei pesaresi".

"Il sindaco dovrebbe essere arrabbiato con sé stesso e ammettere il proprio fallimento politico anche nell’ambito del settore dei lavori pubblici – ribadisce il consigliere regionale, Nicola Baiocchi –. Meno televisione, finalizzata al proprio destino politico, e più autocritica, almeno in questi ultimi mesi, sindaco. A chiederlo sono i pesaresi arrabbiati per la lievitazione abnorme dei costi e sconfortati da una debacle che sarà ricordata per anni, purtroppo per la città e i pesaresi, per un’amministrazione comunale evidentemente incapace nella gestione degli appalti pubblici".

A dire il vero va registrato il fatto che il vice sindaco Daniele Vimini ha annunciato il completamento dei lavori al vecchio palas entro l’inizio della prossima edizione del Rossini Opera Festival. Se lo dice Vimini e non Ricci forse dobbiamo crederci.

l.lu.