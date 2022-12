Il veglione? Lo porto a casa I ristoranti si organizzano

di Marco D’Errico

Cenone di Capodanno per tutti i gusti, per tutte le tasche e anche da asporto. Tra le varie possibilità, tra menù di carne e di pesce, spiccano interessanti proposte, giacché si spazia dalla cucina gourmet a quella casereccia tipica fanese, con gli immancabili prodotti locali, tra i quali non potevano mancare il tartufo e il pescato locale. In questi giorni i titolari dei locali stanno raccogliendo le ultime prenotazioni: per chi vuole fermare un tavolo o per chi vuole mangiare a casa, ma senza passare il pomeriggio a cucinare. E così, il take away, ovvero il cibo d’asporto, stanno riscuotendo un buon successo. Ecco dunque il nostro viaggio tra alcune delle proposte cittadine.

Per gli amanti della carne, il ristorante La Grotta, nella frazione di Caminate, offre passatelli al tartufo nero pregiato, mentre come seconda pietanza le tagliate di vitello, gli arrosti di pollo, coniglio e faraona. "I prezzi per l’asporto variano a seconda del menù – spiega il titolare, Filippo Pierini – e oscillano dai 60 agli 80 euro. Le carni, tenerissime e saporite, provengono dai nostri allevamenti del nostro centro rurale. Il vino è quello che produciamo nei nostri vigneti, così come l’olio di oliva extravergine". Prenotazioni, entro il 30 gennaio, via WhatsApp, al 335329023.

Nel cuore della città, in corso Matteotti, il ristorante La Bottega del Centro, offre, anche per l’asporto, cotechino con crema di lenticchie, petto d’anatra scottato con arancia e finocchio, mini tartare di scottona con formaggio di fossa, passatelli con fonduta di taleggio e tartufo nero, lasagna al ragù di capriolo, brasato di manzo e polenta. Ma il locale aggiunge una scelta vastissima di vini: "Offriamo oltre seicento etichette - riferisce Lorenzo Vedovi –, tra cui vari champagne di notevole pregio".

Rimanendo nel centro storico, un’altra scelta è la trattoria Da Ugo, specializzata nella cucina locale: "Alcuni dei nostri piatti tipici – dice la titolare, Eleonora Amoruso – sono la trippa, la pasticciata (un arrosto di manzo ripassato nel sugo), ma anche le classiche tagliatelle al tartufo e il filetto alla brace". Si possono scegliere varie opzioni, il costo del menù da asporto è sui 30 euro. Prenotazioni al 3357602846.

Restando sulla cucina casereccia, al ristorante Farina, nella frazione di Carrara, sono proposti l’anatra in porchetta, gli gnocchi al sugo d’anatra, i ravioli al formaggio di fossa e noci. Prezzi: 35 euro per il menù d’asporto. Prenotazioni allo 0721.850991.

Per gli amanti del pesce, Cile’s, ristorante bistrot, offre i piatti tipici della tradizione fanese, offrendo menù da asporto a 80 euro. Tra le pietanze, troviamo le grigliate, le capesante arrostite, crema di carote, caprino e giardiniera, il polpo (cotto a bassa temperatura) con patate, bufala e basilico, il trancio di ombrina al forno con cavolfiori e baccalà, i tortelli al baccalà con topinambur e tartufo nero pregiato. Prenotazioni al 3314432018.

Il ristorante Al Mare, infine, punta su due menù anche da asporto. Il primo, a 25 euro, comprende maialino nero, ricci di mare e senape cinese, il non bollito accompagnato da mela, pera e purè alle alghe. Il secondo, a 40 euro, varia con i cappelletti in brodo di astice. In entrambi, l’astice e mazzancolle scottati alla brace, burro allo Yuzhou e visciole prevedono un supplemento di 38 euro. Prenotazioni allo 07219697.