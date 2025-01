Il vento del gusto è a Ponente. Passatelli ripieni di zucca sublimi

URBINOAndateci prima che sia troppo tardi, prima che una stella Michelin decida di cadere sul petto del cuoco e sulla testa dei buongustai che poi saranno costretti a pagare un piatto tre volte tanto. Danilo Mariotti del ristorante “Ponente“ di Urbino (via Fontespino, 11) vale più di una stella, ma per fortuna (nostra) e per sfortuna (sua) ancora quelli della Michelin non se ne sono accorti, ma prima poi succederà. Nel frattempo potrete spendere venti euro per un antipasto, ventitré per un primo piatto e trenta per un secondo, per accostarvi ad una cucina che vola.

Qui, in un ambiente dove innanzitutto riposerete i sensi dalle fatiche quotidiane e dagli affanni di varie specie che più o meno assillano tutti, potrete meditare piatti trascendenti. Ovvero: che trascendono la materia e fanno piacevolmente pensare a quanto sia bello vivere e a che peccato sarà un giorno morire per lasciare qui, su questa terra, simili delizie, sempre che altrove non ce ne siano di migliori. Ma, gastronomicamente parlando, non sarà semplice.

Dunque meditiamo un paio di misteri gaudenti, filosofico-saporosi, esilaranti. Il primo è per carnivori: il plin (raviolo piemontese) di pernice rossa e patate affumicate, finocchio arrostito e zefiro al burro bianco di nocciola. In questo piatto gli ingredienti di estrazione e composizione più diversa si rincorrono per poi convergere amabilmente al punto di fuga finale che è quello del piacere puro: il selvatico della selvaggina, il dolce della pasta e del finocchio, l’affumicato della patata che sprigiona calore invernale e poi la tostatura cremosa della nocciola. Un spettacolo se abbinato a un vino di eleganza francese come la “Regina del bosco“ di casa Dezi (Servigliano).

Il secondo piatto è per vegetariani: il risotto ai funghi di bosco, scorzanera, anice e salsa al vino bianco che dipinge un’armonia rinascimentale al pari del petto di colombaccio con uva fragola, cacao crudo e topinambur torbato, dove croccantezza, crema, frutta di rovo, concorrono ad elevare al cielo un piatto aulico. E il passatello ripieno di zucca, finocchio di mare, tartufo e parmigiano? Un sublime inno all’autunno, una poesia.

