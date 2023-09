Il verde che colorò la fontana?. Era vernice, non solfato di rame

Il mistero della fontana verde ha trovato un punto fermo nelle analisi di laboratorio condotte dall’università di Urbino: il verde era vernice. La tinta verdognola era uscita fuori quando era stata riavviata la pompa di ricircolo dopo l’ultimo restauro. Si parlò di solfato di rame, usato dai viticoltori. Lo sosteneva in una relazione al vicesindaco Chiarabilli il professor Michele Papi, docente Uniurb di restauro e conservazione dei beni culturali, già responsabile del restauro del monumento. Qualche giorno dopo la rimessa in funzione della fontana ci si era accorti di un colore verdastro che aveva "sporcato" i mascheroni a livello strada. Qualcuno aveva puntato sull’ossidazione della statuetta della Venere del Metauro che sta in cima al monumento: si insinuava una svista del restauratore. La relazione del professor Papi smentiva questa ricostruzione e puntava verso il sabotaggio. Una "percolazione" da parte della statuetta era "del tutto improbabile, trattandosi di una copia in resina" e nemmeno "eventuali depositi all’interno delle tubazioni potevano provocare tale risultato". La conclusione di Papi: "Solfato di rame acquistabile in qualsiasi negozio di prodotti per l’agricoltura, ritengo sia un atto vandalico o un dispetto…".

Adesso il Dipartimento di scienze pure e applicate (Dispea) dell’Università di Urbino racconta una storia in parte diversa: era vernice. Più precisamente, "un pigmento base di mica", usato nella produzione di colori acrilici, acquerelli, tinte edilizie. Indagini dei carabinieri del Nucleo regionale per la tutela dei beni culturali.

a.bia.