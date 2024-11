Il verde delle Fiamme gialle. La Finanza dona 250 alberi. Ecco un bosco per Gabicce

Tigli, lecci, aceri, querce e roverelle: sono solo alcuni degli alberi presenti nella zona marittima del territorio e, proprio queste piante, sono state scelte per andare a creare un nuovo spazio verde firmato Guardia di Finanza. A Gabicce Mare, infatti, nella zona di viale XXV Aprile, vicino all’istituto comprensivo "Lanfranco", venerdì 22 novembre alle 10.30, si pianteranno gli alberi che costituiranno il primo "Bosco Urbano delle Fiamme Gialle": in tutto 250 piante per celebrare i 250 anni dalla fondazione della Guardia di Finanza. Un intervento che vuole mirare a restituire nuove aree verdi alla comunità, con gli alberi donati direttamente dalle Fiamme Gialle: "Non potevamo trovare luogo migliore – ha spiegato il Generale di brigata Nicola Altiero, comandante regionale della Guardia di Finanza –. Siamo sempre stati molto sensibili agli sforzi ed alle difficoltà affrontati dalla città di Gabicce mare nei confronti dell’ambiente ed è giusto che la città venga premiata. Questa è l’ultima iniziata di una serie di eventi che hanno contraddistinto questo 250esimo anno della Guardia di Finanza. Ecco, noi per esempio ci alimentiamo con quello che è il nostro retaggio storico, ma questo bosco urbano vuole e deve essere un occhio verso il futuro, verso le nuove generazioni che potranno vivere in un luogo bellissimo con aria pulita. Inoltre, queste tipologie di alberi scelti sono una forte simbologia, perché sono degli alberi tipici della zona e che quindi troveranno casa bene e molto facilmente".

Il 22 novembre non è una data casuale: infatti, il giorno prima, è la "Giornata nazionale degli alberi", il cui scopo è proprio quello di valorizzare il ruolo che boschi e foreste svolgono sul nostro ecosistema. "Ovviamente, il nostro lavoro non finisce con questo dono – continua Marila Girolomoni, sindaca di Gabicce –. Con queste piante nuove il nostro nuovo lavoro sarà quello di accudirle e di mantenerle costantemente in forze, al fine di permettere loro una sana crescita. Questa per noi è una grande occasione per consolidare il nostro rapporto con il territorio e con la natura, che tanto ci hanno dato e che tanto dovremmo ridare indietro".

Anche Matteo Sanchioni, vicesindaco di Gabicce con delega all’ambiente, ha espresso il suo pensiero: "La nostra è una realtà che da sempre si è contraddistinta per il tema della sostenibilità – ha spiegato Sanchioni –. Ovviamente, per essere sinceri il più possibile, il momento giusto per piantare degli alberi sarebbe stato venti anni fa, però oggi possiamo fare ancora molto per salvare l’ambiente e per lasciare ai cittadini un luogo centrale più verde, fatto di socialità e benessere".