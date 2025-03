"Il vero “lockdown“ è con il sindaco Gambini"

Maria Francesca Crespini, del gruppo consiliare “Futura“ entra nel merito delle dimissioni del sindaco di Urbino, Maurizio Gambini e replica al nostro articolo dal titolo “Con il commissario tornerà il lockdown“."Questa narrazione è assolutamente ingannevole e lontana dalla realtà – spiega Maria Francesca Crespini –. Una narrazione che racconta ancora una volta un Gambini salvatore della patria e un commissario antagonista che arriva da lontano per portare la città nel baratro, nella chiusura, nel lockdown. Ma questa narrazione manca di un particolare – incalza Crespini –. Urbino è già in lockdown grazie al sindaco Gambini".

Spiega il consigliere comunale di opposizione: "Oramai sono 11 anni che amministra questa comunità e la decadenza della città è evidente. L’arrivo del commissario non è una sciagura come si vuol fare credere, anzi potrebbe essere una svolta all’immobilismo. Dei 33 milioni d’euro del Pnrr arrivati dal ministero ne sono stati spesi fino ad ora solo 4 milioni di cui 990mila euro per la palestra nella frazione di Schieti, affidati direttamente alla ditta Paganelli srl. Senza tenere conto poi di tutti, tanti, soldi spesi senza criterio".

E andando più nel dettaglio: "La città non può dimenticare il milione di euro dato a Mms a scomputo della struttura in degrado ex Megas con la vendita delle quote spese per asfalto e taglio d’erba invece di essere investite, anzi il depauperamento del patrimonio comunale continua: la messa in vendita di un ala del monastero di Santa Chiara, la messa in vendita della Conad di via Raffaello, i soldi buttati per l’acquisto di terreni con cui non si farà nulla come ad esempio il campo di allenamento per il golf e la realizzazione, al suo interno, di un lago artificiale, i soldi sprecati per la pista ciclabile delle Cesane che finisce contro una chiesa, il marciapiede di Schieti che finisce nel bordo del ponte bombardato. E i danni che si vedranno tra qualche anno provocati dalla soppressione voluta da Gambini, dell’ Istituto comprensivo Pascoli, dei rapporti indeboliti con l’Università, della presidenza persa dell’Erdis, per non parlare poi del gassificatore che voleva costruire a Canavaccio per fare cassa, ma i cittadini lo hanno fermato, la discarica di Riceci finita come sopra, voleva fare la provincia di Urbino/Montefeltro millantando di avere l’appoggio di tutto il territorio , ma non è stato eletto neppure come semplice consigliere provinciale, e di tutti gli atti fatti senza remore di trasparenza ed efficenza con cui sono stati dati incarichi e servizi per centinaia di migliaia di euro a società il cui apporto è stato nullo, trattasi soltanto di spreco di denaro pubblico. Al riguardo, come consiglieri di minoranza, abbiamo inviato tutto il materiale alla Corte dei Conti perché verifichi se si possa individuare il danno erariale. Non sarà quindi il commissario che porterà ad Urbino il lockdown come si vuol far credere, che in realtà è in atto da un decennio. Poiché Urbino è capoluogo, arriverebbe un Commissario da Roma più altri due aiuti per svolgere funzioni specifiche e fondamentali, ad esempio urbanistica e turismo. Attività fondamentali per Urbino che languono da anni. Il ministero ha inoltre l’interesse che i soldi del Pnrr vengano spesi per cui sicuramente porteranno a termine tutto i progetti permettendo agli uffici di lavorare con la massima tranquillità e senza la pressione politica. In realtà quello che manca a questa Amministrazione che confonde l’amministrare con il governare, il bene comune con il bene personale, sono le competenze, mentre sono pieni di supponenza e arroganza e queste sono proprio le ragioni che hanno portato all’ imbarazzo di una parte della maggioranza tanto da chiedere un cambio di passo e un rimpasto", conclude Maria Francesca Crespini.