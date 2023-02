Il vero Sherlock Holmes pensa urbinate

Il Giallo Mondadori del mese di febbraio è “Il Delitto Trepoff“ dell’urbinate Luca Sartori, esperto conoscitore del canone holmesiano e autore di apocrifi narrati in perfetto stile conandoliano. Una narrazione iniziale in prima persona da parte del mitico dottor Watson, usuale narratore delle vicende di Sherlock Holmes, mentre venerdì 16 marzo 1917 sta viaggiando in treno per andare a trovare il caro amico che da qualche anno si è ritirato in un cottage del Sussex dove fa l’apicoltore. Quel giorno le pagine dei quotidiani sono principalmente occupate da cronache di guerra, ma anche da notizie di rivolgimenti politici provenienti dalla lontana Russia, alleata dell’Inghilterra, dove è in corso la rivoluzione che porta all’abdicazione dello zar Nicola II. Arrivato a destinazione, mentre sta assaporando sherry e ascoltando musica insieme al caro vecchio amico e investigatore, Watson dice: "Credo di sapere a cosa sta pensando, Holmes: al delitto Trepoff". Holmes fa un applauso "Mi congratulo con lei, Watson. Vedo che i miei insegnamenti non sono caduti nel vuoto, dopotutto. Come ha fatto a capire che pensavo al caso Trepoff?". "Elementare, è bastato mettere insieme i pezzi: Tchaikovsky è un compositore russo del secondo Ottocento e lei ha posto l’accento sui violinisti dell’Est. Per quanto...